Flockenpresse - ruckzuck Körner quetschen

Wer gerne und oft frisches und gesundes Müsli frühstückt, hat sich vielleicht schon mal überlegt, ob eine Flockenpresse ein sinnvolles Küchenutensil sein könnte. Denn ohne Presse muss man die Körner am Abend vorher mahlen und mit Wasser vermischen, damit sie verzehrfertig sind.Mit einer Flockenpresse jedoch geht das ruckzuck am gleichen Morgen. In kürzester Zeit lassen sich damit aus Hafer-, Roggen-, Dinkel- und allen anderen Körnern Frischflocken herstellen, die vermischt mit Milch, Wasser oder Joghurt und frischem Obst dann ein wirklich gesundes und vollwertiges Frühstück darstellen. Die Flockenpresse wird im Handel übrigens auch oft Flockenquetsche genannt und sie stellt eine sinnvolle Ergänzung dar zu einer Getreidemühle.Es gibt aber auch Kombigeräte auf dem Markt, die beides können: Körner zu Flocken pressen oder zu Mehl mahlen. Die meisten Pressen, die es zu kaufen gibt, werden von Hand betrieben und verfügen über die Möglichkeit, den Grad der Quetschung einzustellen. So sind ganz nach Wunsch sowohl grobe als auch feine Flocken möglich. Es gibt Geräte, die man mittels einer Klemme an der Arbeitsplatte befestigt, was aber bedeutet, dass sich zumindest während des Gebrauchs die darunter befindliche Schublade nicht mehr bedienen lässt.Alternativ gibt es auch Geräte, die man an die Wand hängen kann. Nobler und teurer sind natürlich elektrisch betriebene Flockenpressen. Das trifft vor allem dann zu, vor allem wenn sie aus echtem Holz hergestellt sind. Geräte, die man von Hand bedient, gibt es bereits für unter 100,- ?; Elektrogeräte gehen zum Teil bis über 500,- ?. In jedem Fall sollte man sich vorher genau erkundigen, welche Presse sich für welchen Bedarf eignet und ob es sich auch wirklich lohnt, ein bisschen tiefer in die Tasche zu greifen. Das ist natürlich individuell unterschiedlich und hängt immer auch davon ab, wie oft und wofür so eine Maschine benützt wird.