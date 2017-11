Fliederbeeren - die Apotheke Gottes

Einen Fliederbeerbaum abholzen? Auf dem Land geht das gar nicht! Denn alle, die sich mit der Natur, mit Pflanzen und ihrer Wirkung auskennen, verehren den Fliederbeerbaum, der übrigens auch unter vielen anderen Bezeichnungen wie etwa Holunder oder Holler bekannt ist, als "Apotheke Gottes". Das liegt vor allem an den kleinen, schwarzen Beeren, die jetzt im Herbst in dichten Dolden von seinen Zweigen herabhängen. Ganz selten werden diese Beeren auf Märkten angeboten. Man muss hinaus in die Natur und sie selber finden. Gut, dass es an vielen Feldwegen und Waldrändern noch reichlich Holunderbüsche gibt! Die beste Zeit für die Ernte ist jetzt im Frühherbst. Ideal wäre es, so will es die Überlieferung, die Dolden an einem sonnigen Tag zu schneiden. Dann soll ihr Saft besonders gut schmecken und die höchste Wirkkraft entfalten. Bitte nicht entmutigen lassen, wenn Wolken aufziehen! Vor allem aber niemals die Beeren roh essen. Sie enthalten leider Substanzen, die Durchfall und Erbrechen verursachen können. Diese Stoffe verflüchtigen sich, wenn die Beeren erhitzt werden.Fliederbeeren haben einen enorm hohen Gehalt an Vitamin B und wirken deshalb ausgesprochen beruhigend. Mit einem heißen Fliederbeersaft lässt es sich herrlich abschalten und entspannen. Gleichzeitig werden auch noch die Gefäße verjüngt und der ganze Organismus entschlackt. Der berühmte Pfarrer Kneipp verordnete seinen Patienten ganze Holunderkuren, um das Blut zu reinigen. Bis heute ist ein Glas mit heißem Fliederbeersaft zudem ein beliebtes Hausmittel, um gegen eine beginnende Erkältung anzuwirken. Als Trost für alle, die einfach keine Zeit oder Gelegenheit haben, selbst Fliederbeeren zu sammeln und Saft daraus zu machen, sei erwähnt, dass man ihn auch fertig im Reformhaus oder in der Apotheke kaufen kann.Alle anderen werden auch im Sommer schon ihre helle Freude an diesem tollen Baum haben. Aus seinen Blüten kann man nämlich ganz einfach einen superleckeren Sirup herstellen. "Elderflower cordial" heißt der in Großbritannien und die Engländer sind geradezu verrückt danach. So wird er gemacht: Etwa 20 voll erblühte Holunderblüten behutsam abschneiden. Zu Hause dann sorgfältig abbrausen, damit keine Insekten mit in den Sirup geraten. Nun 1,8 Kilo Zucker in 1,2 Liter Wasser über milder Hitze auflösen. Das Zuckerwasser zusammen mit der in dünne Streifen geschnittenen Schale von zwei Zitronen und 75 Gramm Zitronensäure (ist im Supermarkt in kleinen Päckchen bei den Backwaren zu finden) über die Blüten gießen. Die geschälte Zitrone in Scheiben schneiden und dazugeben. Das Ganze abgedeckt mindestens 24 Stunden durchziehen lassen, dann durch ein Musselintuch gießen und in sterilisierte Flaschen füllen. Der Sirup hält sich im Kühlschrank mindestens drei Monate. Er kann mit Mineralwasser oder Prosecco aufgegossen werden und schmeckt auch in Fruchtkompotten, Marmeladen und Tortenbelägen.