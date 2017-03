Fleur de Sel - das iTüpfelchen

Bei Fleur de Sel handelt es sich um ein ganz besonders hochwertiges Meersalz, welches aus Frankreich stammt. Es hat im Vergleich zu anderem Meersalz eine hauchfeine Struktur, fast so wie eine leichte Schneeflocke. Dennoch ist es sogar ein bisschen knusprig und hat einen ganz besonderen Biss. Es schmeckt unglaublich gut und wer es mal probiert hat, wird es lieben.Dieses Salz wird sogar von Hand gewonnen. Salzbauern lassen für die Gewinnung etwas Meerwasser in die Salzgärten gelangen, wo dann durch die Sonneneinstrahlung das Wasser verdunstet und das Salz zurückbleibt. Von Hand werden diese Salzblumen mit einer Kelle abgeschöpft und danach komplett getrocknet. Verständlich, dass so gewonnenes Salz auch einen entsprechend hohen und stolzen Preis hat. Außerdem hat Fleur de Sel eine relativ hohe Menge an Kalzium und Magnesium. Da es nicht raffiniert wird, ist es ein naturbelassenes und somit hochwertiges Produkt.Dennoch gibt es auch hier Qualitätsunterschiede. Wenn man das Salz zwischen den Fingern zerreibt und es bleiben nur sehr wenige grobe Körner übrig, ist das ein Zeichen für besonders gute Qualität. Es wird übrigens nicht nur in Frankreich gewonnen sondern ebenso auch in Portugal und Spanien. So gibt es verschiedene Sorten je nach Herkunft: Fleur de Sel de Mallorca, de Camargue, de Chardonnay usw. Auch in Kreta wird ein sehr hochwertiges Fleur des Sel hergestellt. Das Salz aus der Camargue allerdings ist nicht immer von Hand gewonnen was bedeutet, dass die ganz feinen Kristalle dabei mitunter zerstört werden. Es zum Kochen zu verwenden jedoch wäre ausgesprochen schade. Man kann es aber beispielsweise auf Tomaten oder aufs Frühstücksei streuen und genau dann wird man zum normalen Kochsalz einen ganz deutlichen Unterschied feststellen. Auf jeden Fall ist Fleur de Sel nicht unbedingt dazu geeignet, um es ständig einzusetzen sondern vielmehr um besonderen Speisen noch ein i-Tüpfelchen aufzusetzen.