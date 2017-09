Fleischsalat - selbstgemachte Feinkost

Klar, der Fleischsalat beim Metzger ist lecker und schnell gekauft. Auch der fertig abgepackte im Kühlregal vom Supermarkt kann unter Umständen ganz gut schmecken. Aber Fleischsalat kann man ohne großes Aufheben auch zuhause selber machen. Er lässt sich prima vorbereiten und kann auch mal ein paar Stunden im Kühlschrank verbleiben, bevor man ihn serviert. Benötigt werden hierfür Fleischreste und zwar entweder gebraten oder gekocht. Diese werden dann in kleine Würfel geschnitten und in eine Schüssel gegeben (alternativ gehen übrigens auch mal Bratwurstreste oder Fleischwurst).Nach Geschmack darf dann in den Fleischsalat noch ein würziger, in Würfel geschnittener Käse wie beispielsweise Emmentaler oder Gruyere, von der Menge her allerdings maximal 1/4 der Fleischmenge. Ebenfalls sollten nun noch geschnittene Gewürzgurken und gewürfelte rohe Zwiebeln in den Salat. Angemacht wird der Salat am besten mit Mayonnaise oder Remoulade, Salz und Pfeffer, nach Belieben auch mit Piment, Paprikapulver oder anderen Gewürzen. Variationen mit Erbsen, Paprika, Zucchini, Mais, Tomaten oder ganz anderen Gemüsesorten sind selbstverständlich erlaubt und bringen Abwechslung in den Salat. Wer mag, gibt frisch geschnittenen Basilikum, eine Hand voll klein geschnittenen Rucola oder diverse Kräuter hinzu. Manchmal werden auch gekochte und klein geschnittene Eier unter den Fleischsalat gegeben. Er eignet sich übrigens auch prima dazu, um ihn in halbierte Eier oder Tomaten zu füllen, er passt zu gekochten Kartoffeln, auf Brötchenhälften und auch Schwarz- oder Vollkornbrot.Übrigens müssen Vegetarier keineswegs auf Fleischsalat verzichten. Eine sehr leckere vegetarische Variante des beliebten Salats gelingt ganz wunderbar mit Räuchertofu, den man in Würfel schneidet und vor dem Anmachen noch in der Pfanne knusprig anbrät. Schmeckt prima und ist zudem richtig gesund. Eine willkommene Abwechslung auf dem Teller auch für Nicht-Vegetarier, die es sich mal auszuprobieren lohnt.