Fleischfondue in geselliger Runde

Fondue ist genau das richtige Essen für Feierlichkeiten und gesellige Runden zum Beispiel an Weihnachten oder Silvester. Eben immer dann, wenn man sich viel Zeit für das Essen nehmen will und kann und Gemütlichkeit an erster Stelle steht. Klassisch macht man Fondue mit Fleisch und es gibt die Möglichkeit, dieses entweder in der Brühe oder im Fett zu garen.Klar, dass die Fettvariante deutlich mehr Kalorien hat aber mitunter eben auch besser schmeckt, denn hierbei wird das Fleisch kross gebraten während es in der Brühe ja nur gekocht wird. Dennoch schmeckt auch das Fleisch aus der Brühe ausgesprochen gut. Für das klassische Fondue benötigt man ausreichend Fleisch (pro Person sollte man schon mit 300g rechnen), am besten und zartesten ist auf jeden Fall Filet von Rind, Schwein oder Huhn/Pute. Man kann den Metzger auch gezielt nach Fonduefleisch fragen. Alternativ kann man aber auch Hackfleischbällchen oder Fischfilet reichen. Dafür und auch für Gemüse wie Champignons oder Blumenkohl sind spezielle Siebe für das Fonduegerät besser geeignet. In die Brühe kommt Gemüse- oder Fleischbrühpulver und nach Geschmack Gewürze.Egal ob Fett oder Brühe: zuerst sollte dies im Topf auf dem Herd erhitzt und danach umgefüllt werden. Für Fett braucht man Temperaturen um die 180 °C, für Brühe reichen 100°C aus. Beim Umfüllen ist Vorsicht geboten wegen Verbrennungsgefahr! Gerade das Fett muss auch am Tisch immer beaufsichtigt werden. Ideale Fette für ein Fondue sind Kokosfett oder neutrale Öle wie Raps- oder Sonnenblumenöl. Nicht zu vergessen sind die Beilagen, denn nur Fleisch wäre etwas einseitig. Salate aller Art passen dazu, Baguette und, ganz wichtig: verschiedene Soßen. Soßen sind zwar schnell eingekauft, besser schmecken sie aber allemal, wenn man sie selber macht. Zum Beispiel eine Mayonnaise mit Knoblauch und Salz, eine Remoulade aus Mayonnaise oder Quark mit kleingeschnittenen, hartgekochten Eiern, etwas Senf und gehackten Gewürzgurken sowie Kräutern oder einer pikanten Tomaten-Chili-Soße. Wenn jeder Gast über 2 gleichfarbige Gabeln verfügt, muss keiner allzu lange warten, bis ein Fleisch gegart ist.