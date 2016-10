Flammkuchen - ofenwarme Köstlichkeit

Wer kann schon einem wunderbar duftenden Flammkuchen widerstehen? Er ist gerade im Herbst der ideale Begleiter zu neuem Wein. Selbst die ganz einfache Version schmeckt, wenn man ein paar Dinge beachtet, wunderbar und ist im Prinzip verwandt mit der Pizza.Flammkuchen kommt aus dem Elsass und wird je nach Region aus verschiedenen Zutaten belegt. Für den Boden wird normalerweise Hefeteig, alternativ auch Sauerteig verwendet. Der Flammkuchen hat seinen Namen daher, dass der Teig früher direkt in den Ofen mit Flammen geschoben wurde, ursprünglich diente dies dazu um zu testen, welche Temperatur gerade im Ofen vorherrscht. Wurde der Teig zu schnell braun, war die Temperatur zum Backen noch zu heiß.Bei der Herstellung von Flammkuchen sollte man zuerst darauf achten, dass der Teig auch wirklich dünn genug ausgewellt wird, nur dann wird er Backen auch knusprig genug. Am besten gelingt er natürlich im Holzbackofen oder auf einem Pizzastein, idealerweise in einem Ofen, der bis 300°C aufheizbar ist. Aber auch im normalen Ofen erhält man gute Resultate. Ist der Teig ausgewellt, kommt der Belag drauf. Als erstes Sauerrahm, Schmand oder Creme fraiche, danach noch dünn geschnittene Zwiebeln und kleine Speckstreifen. Es empfiehlt sich, den Schmand zuvor mit etwas Salz, wenig Muskat und Pfeffer anzurühren. Käse hat übrigens auf dem Originalrezept nichts verloren. Wer ihn dennoch mag, kann natürlich trotzdem etwas davon obendrauf streuen. Dann wird der Flammkuchen auf die mittlere Schiene im Ofen gegeben und bei Ober- und Unterhitze mit maximaler Temperatur kross gebacken. Dies dauert in der Regel 10-15 Minuten.Natürlich gibt es auch Variationen. Zum Beispiel passen in die Sahnesoße auch Kräuter oder Schnittlauch, wer es schärfer mag, würzt mit Chili, wer gerne fleischlos isst nimmt anstelle des Speckes kleine Paprikawürfel. Statt des Specks geht auch Schinken, manchmal wird in den Teig auch noch ein Ei gegeben (das ist aber nicht erforderlich). Oder, wer gerne süß isst: den Flammkuchen mit ungewürztem Schmand und Apfelscheiben, Mandelblättchen und belegen und nach dem Backen eine Zucker-Zimt-Mischung darauf geben. Ausgesprochen gut!