FISCHVERZEHR: JODMANGEL ODER SCHADSTOFFBELASTUNG RISKIEREN?

Fit mit Fisch

Ernährungsexperten empfehlen eine ausgewogene Ernährung, bei der mindestens zwei Mal in der Woche Seefisch enthalten sein sollte. Während die gesättigten Fettsäuren, die in Fleisch- und Milchprodukten enthalten sind, das Herz belasten, Entzündungsprozesse im Körper fördern und auch das Arteriosklerose-Risiko erhöhen, sind die mehrfach ungesättigten Omega-3-Fettsäauren im Fisch viel gesünder und beugen den gefährlichen Erkrankungen vor. Fettiger Seefisch enthält neben dem wertvollen Omega 3 auch Vitamine, Mineralstoffe und Eiweiß in einer erstklassigen Kombination.Diese Inhaltsstoffe sind es, die vor vielen Erkrankungen schützen, speziell wären dies vor allem Herz- und Kreislauferkrankungen, Krebs aber auch Rheuma. Das fettlösliche Vitamin D der Fische ist ebenfalls unverzichtbar für die Knochendichte. Außerdem enthält der Seefisch auch genügend Jod, welches einfach unabdingbar für den Stoffwechselvorgang der Körperzellen ist. Viel hilft viel ist in diesem Zusammenhang allerdings nicht der Fall und kann sogar eher gefährlich werden. Denn wer glaubt, täglich oder mehr als drei Mal in der Woche, eine Fischmahlzeit zu konsumieren hilft doppelt, der kann seiner Gesundheit sogar mehr schaden. Denn die Ernährungswissenschaftler empfehlen nicht umsonst, nicht mehr als zweimal in der Woche die mundenden Meeresbewohner zu verzehren. Fische können eine sehr große Menge an Schwermetallen aufnehmen, so auch Quecksilber.Dieses ist für den Menschen absolut gefährlich. Vor allem in großen Fischen, wie Hai oder Thunfisch, ist die Ansammlung an Schwermetallen enorm. Hingegen können kleine Fische bedenkenlos genossen werden, was dies anbelangt. Diesbezüglich ist der gesundheitliche Nutzen sogar wesentlich höher, wie die Experten bestätigen. Gut zu wissen ist ebenso, dass die wertvollen Omega-3-Fettsäuren vor allen in den Seefischen vorkommen, die ausschließlich in der kalten Unterwasserwelt beheimatet sind. Die Fettschicht ist der natürliche Schutz der Kaltwasser-Fische vor der klirrenden Kälte. Meeresbewohner - speziell Fische, die hingegen in wärmeren Gewässern leben, benötigen keinen so extremen Kälteschutz und liefern daher eher geringe Mengen der gesunden ungesättigten Fettsäuren, gleiches gilt ebenfalls für die Süßwasserfische.