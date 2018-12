Festmenü - glanzvolle Momente

Wenn eine Feierlichkeit ins Haus steht, gilt es vor allem, auf das bevorstehende Festmenü ein besonderes Augenmerk zu richten. Wichtig ist, dass das Festmenü auch zum jeweiligen Anlass passt und dass die Zusammenstellung des Menüs miteinander harmoniert. Bei einer Taufe sollte es unter Umständen nämlich schon etwas anderes sein als bei einer zünftigen Herren-Pokerrunde. Und vermutlich wird auch die jeweilige Jahreszeit einen Einfluss darauf haben, was letztendlich auf der Speisekarte landet.Die Frage, die in jedem Fall zuerst klären ist, ist die, ob das Menü selber zubereitet werden soll oder ob man irgendwo im Restaurant tafelt und sich dort am besten vorher fachkundig beraten lässt. Selber kochen ist nicht einfach, vor allem wenn es sich um mehrere Gäste handelt. Ein ganz guter Kompromiss für alle, die zum Festmenü nicht ins Restaurant gehen wollen, ist ein Partyservice, der alles anliefert, manchmal sogar inklusive dem Geschirr und dem Besteck, und dieses dann sogar wieder mitnimmt, so dass man nicht mal mehr selber abspülen muss. Weiterhin ist die Frage, ob das Menü am Platz serviert wird oder - zumindest teilweise - in Buffetform. Beispielsweise kann man die Hauptspeise am Platz servieren, Vor- und oder Nachspeise jedoch als Buffetform anbieten. Das geht unter Umständen einfacher und erlaubt dem Gast eine größere Auswahl. Ein kaltes Vorspeisenbuffet kann nämlich prima schon vorbereitet werden, ebenso wie das Nachspeisenbuffet.Wer zuhause ein Festmenü selber organisieren und auch zubereiten will, sollte unbedingt ein paar Helfer zur Verfügung haben, die nicht nur beim Vor- und Zubereiten helfen, sondern auch beim Servieren. Wichtig ist auch die zuzubereitende Menge. Je mehr Gänge geplant sind, desto kleiner darf auch ein einzelner Gang ausfallen. Pro Person rechnet man mit circa 150-200g Fleisch, je nachdem ob man 3 oder sogar womöglich bis zu 6 Gängen plant. Prima ist ein Menü, welches von Anfang bis zum Schluss ein Thema hat wie beispielsweise ein Menü mit Huhn oder mit Schwein - ein vegetarisches Menü kann übrigens auch sehr gut schmecken und kommt besser an, als man denkt. Auch ein Pasta-Menü, ein asiatisches oder ein italienisches Menü ist - wenn es zum jeweiligen Anlass passt - sehr lecker und beliebt.