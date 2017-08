Fertigmischung oder selbst zusammenstellen

Es ist zwar nicht jedermanns Sache, so ein Müsli am Morgen, gesünder als ein Brot mit Wurst oder Käse ist es aber allemal. Wobei das natürlich auch stark davon abhängt, was im Müsli so alles drinsteckt. Denn in vielen Fertigmischungen, die es im Laden zu kaufen gibt, ist eine beachtliche Menge an Zucker enthalten, so dass das Müsli eher als Süßigkeit durchgehen würde. In ein wirklich gesundes Müsli gehören beispielsweise Haferflocken oder andere Getreideflocken, getrocknetes Obst, Nüsse, Samen, Amaranth, Quinoa, Kokoschips, Kerne etc.Je weiter vorne der Zucker als Bestandteil auf der Zutatenliste steht, desto mehr ist auch drin. Am besten also Müsli kaufen ohne Zucker, mit wenig Rohrzucker oder mit Agavendicksaft. Im Handel gibt es mittlerweile so viele unterschiedliche Müslisorten, dass eigentlich jeder sein persönliches Lieblingsmüsli finden müsste. Wer keine Rosinen und Trockenfrüchte im Müsli mag, kauft einfach eine Mischung, die nur aus Nüssen, Getreide und Kernen besteht. Ein bisschen Schokolade ist auch in Ordnung aber auch hier gilt: weniger ist mehr. Müsli ist übrigens ganz einfach selber herzustellen: Einfach eine Müsli-Grund- oder Basismischung kaufen, (gibt es im Handel) dazu Nüsse, Leinsamen, Kerne etc. nach Geschmack, dann mit etwas Öl und Honig oder Agavendicksaft/Ahornsirup mischen und im Ofen rösten, bis es braun wird. Das schmeckt superlecker und auch Kinder mögen es meistens richtig gerne. Es schmeckt so gut, dass man es sogar zwischendurch prima naschen kann - gesünder als Chips ist es allemal.Im Internet gibt es sogar diverse Onlineshops, in denen man sich sein persönliches Müsli selber zusammenstellen und mischen lassen kann. Das ist zwar etwas teurer, bietet aber auch 1001 Möglichkeit, denn manche Anbieter werben damit, dass sie 100 verschiedene Zutaten zur Verfügung haben. Wer da kein Müsli findet welches ihm schmeckt, ist selbst schuld! Zum Müsli isst man morgens am besten frisch geschnittenes Obst und Joghurt oder Milch, alternativ Sojamilch, Sojajoghurt oder auch mal nur Orangensaft. Wer es gerne richtig gesund hat, mischt sich jeden Morgen noch Goji-, Aronia- oder Acaibeeren bzw. Cranberrys darunter, das sind nämlich richtige Powerfrüchte und gerade morgens genau das Richtige.