Feierabendküche - schnell und gesund

Nach Feierabend haben die wenigsten Lust darauf, noch lange in der Küche zu stehen, um sich etwas Leckeres zum Essen zuzubereiten. Schnell sollte es gehen und wenn es noch dazu gesund ist, umso besser. Nur - was geht schnell und ohne großen Aufwand und ist dann auch noch lecker und gesund? Gibt es das überhaupt? Aber sicher. Viele Rezepte gehen nämlich viel schneller, als man denkt.Wer etwas Warmes mag, beispielsweise weil mittags keine Kantine zur Verfügung steht, sollte schnelle Nudelgerichte oder Gemüse bevorzugen. Dazu ein schnell angerührtes Pesto - fertig. Kartoffeln brauchen relativ lange zum Kochen, etwas schneller gehen allerdings kleine Pellkartoffeln mit Quark. Suppen sind ebenfalls schnell gemacht, man denke nur an den Klassiker Tomatensuppe - die schmeckt sogar im Winter mit Tomaten aus der Dose! Ohnehin muss es abends nicht immer das typisch deutsche Brot mit Belag sein. Salate sind abends - genau wie Gemüse - auch aus figurtechnischen Gründen am besten. Oder man kombiniert einfach und serviert öfter mal Gemüsesalate. Wer bei Salat immer an Sommer denkt - weit gefehlt. Denn gerade mit Mais, roten Bohnen, Kichererbsen aber auch Brokkoli, Kohl und Co. lassen sich immer wieder neue Salatkreationen herstellen, die schmecken, nicht zu kalorienreich sind und ganz fix gehen. Gebratener Blumenkohl mit Nüssen, gedünsteter Brokkoli mit Kapern oder Mandeln, Möhrensalat mit Sesam oder Rote Bete mit Feldsalat - alles gesunde Leckereien, die relativ schnell auf dem Tisch stehen.Abends ist eiweißreicher Fisch zu empfehlen, wer nicht kochen will, serviert stattdessen Räucherlachs oder Hering. Vegetarier essen abends Tofu in allen Variationen, der richtig zubereitet alles andere als fade schmeckt. Auch aus Bulgur, Couscous und Reis lassen sich leckere Salate herstellen. Damit es etwas schneller geht, empfiehlt es sich, Reis oder Getreide schon am Abend davor abzukochen, dann muss man ihn tags drauf nur noch anmachen. Übrigens schmecken auch Linsensalate prima und kommen der Empfehlung entgegen, abends eiweißreich zu essen. Sind Kinder mit am Tisch? Dann dürfen es auch mal Fischstäbchen sein oder, was auch immer gut ankommt, selbst bei Gemüsemuffeln, sind Bratlinge in allen Variationen - mit Zucchini, Kartoffeln, Möhren, Mais, Haferflocken, Kichererbsen Nüssen? es gibt sie auch als Fertigmischung, so dass nur noch Wasser zugegeben werden muss, danach formen, kurz in der Pfanne braten, fertig.Ähnlich lecker und schnell gehen Falafel, Küchlein aus Kichererbsen, ebenfalls erhältlich als Fertigmischung. Dazu verschiedenen Gemüsesorten, ein Fladenbrot - fertig ist das leckere und schnelle Abendessen, was in der Regel auch Kinder mögen, da sie sich die Gemüsebeilagen selbst aussuchen können. Selbiges gilt auch für Sandwiches zum selber belegen. Schinken, Käse, Gurken, Paprika, Tomaten, Mayonnaise, Ketchup, Zwiebeln? hier findet jeder genau das, was ihm schmeckt. Super schnell geht natürlich auch das klassische Spiegelei oder der Hawaii-Toast, der sich ebenfalls äußerst vielseitig abwandeln lässt.