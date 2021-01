Fasten oder Reisdiät - viel Trinken ist das A und O

Immer wieder werden uns neue Diäten angeboten. Die Vielfalt steht für Abwechslung aber auch für Verwirrung. Manchmal vermutet man sogar, dass es nur darum geht uns etwas Neues anzubieten und die Diätvorschläge schwer oder gar nicht umsetzbar sind.In fast allen Lebensregeln der Religionen ist es aber seit Jahrhunderten überliefert worden, dass wir durch Fasten unseren Körper und Geist reinigen können und darüber eine Entgiftung erfahren. Das ist heute aktueller wie je zuvor. Wir muten uns und unseren Körpern viel zu und dann ist es besonders wichtig neue Kraft und Energie für den Alltag zu schöpfen.Durch Fasten oder Teilfasten bekommen Sie einen echten Energieschub. Das Fasten hilft den Körper zu entlasten und das Säure- Base Gleichgewicht wieder herzustellen. Niere und Darm arbeiten angeregt und scheiden Giftstoffe aus. Das A und O solcher Fastentage oder einem Fastenwochenende ist immer die Flüssigkeitszufuhr. Sie müssen viel trinken. Wasser, oder Kräutertees - kein Fett, kein Zucker, kein Salz und dann ab an die frische Luft. Viel Bewegung an der frischen Luft, Ruhephasen einplanen und versuchen den Gedanken Raum zu geben.Wer sich schlecht vorstellen kann, gar nichts zu essen, der sollte es einmal mit der Reisdiät versuchen. Dafür benötigt man pro Tag 300 Gramm Vollkornreis, den man zubereitet und auf 5 Portionen am Tag verteilt. Obst oder auch gedünstetes Gemüse ist erlaubt, allerdings ohne Fett zubereitet - zwar mit Kräutern verfeinert aber ohne Salz und ohne fertige Würzmittel.Die Kohlehydrate geben ein gutes Gefühl der Sättigung. Mit solchen Reisdiättagen entlasten Sie ihren Kreislauf und haben eine gute Möglichkeit auch gegen einen überhöhten Blutdruck anzusteuern.Egal wie, als Ritual einmal im Jahr kürzer zu treten und sich einzuschränken, gewinnt dabei immer ein wenig an Erfahrung und ein Stück Selbsterkenntnis. Darüber hinaus kann man damit für sich bewusst das neue Jahr einläuten und den Frühling eröffnen.