Falsche Leberwurst -gesundes Leichtgewicht

Es gibt nicht nur "falschen Hasen" sondern auch falsche Leberwurst und sowohl die schnelle Zubereitung als auch der zum Verwechseln ähnliche Geschmack mit dem Original lässt Vegetarierherzen höher schlagen. Außerdem ist dieses Rezept auch für alle Nicht-Vegetarier unbedingt wert, ausprobiert zu werden, da es nicht nur gut schmeckt sondern noch dazu richtig gesund ist.Man braucht zum Herstellen einen Stabmixer, eine Packung Räuchertofu, eine Dose Kidneybohnen, etwas Majoran, Petersilie, Salz, Pfeffer, Olivenöl und Zwiebeln. Zuerst wird die Zwiebel ganz fein gewürfelt und in der Pfanne leicht in etwas Olivenöl angeschwitzt. In diese Mischung gibt man den Majoran und lässt ihn kurz mitschmoren. Dann wird der Tofu in kleine Stücke geschnitten und mit den Kidneybohnen püriert. Ist die Masse ziemlich homogen, fügt man die gerösteten Zwiebeln und die Gewürze hinzu. Das war´s! Das Ergebnis kann sich sehen lassen und ist wirklich eine willkommene Abwechslung zur echten Leberwurst. Man kann sich das zwar wirklich kaum vorstellen, wer diese "Wurst" aber mal probiert hat, wird vom Gegenteil überzeugt sein. Und eines ist klar: sowohl die Kidneybohnen als auch der Tofu sind wirklich gesunde Bestandteile, so dass man diese "Wurst" guten Gewissens verspeisen kann.Eine andere Variante, die ebenfalls gut schmeckt ist die folgende, bei deren Verwendung man einen Würfel Hefe benötigt, 2 Zwiebeln, 50g Butter, 300 ml Sahne, 50g Haferflocken, 1 EL Gemüsebrühe, etwas Majoran und Pfeffer. Die Zwiebeln werden klein gewürfelt und in der Butter leicht angeschwitzt. Nun kommen alle anderen Zutaten hinzu (die Hefe klein zerbröckelt) und alles sollte auf kleiner Flamme circa 2 Minuten köcheln. Nach dem Abkühlen in ein verschließbares Gefäß füllen. Und - genießen!