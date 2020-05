Espresso - immer mit Crema

Der echte Espresso stammt aus Mailand. Bei seiner Herstellung wird Wasser mit hohem Druck durch sehr starkes, fein gemahlenes Kaffeepulver gepresst. Sein besonders intensives Aroma erhält der Espresso durch die dabei entstehende Schaumkrone, die so genannte Crema.Für die Herstellung von Espresso werden grundsätzlich Kaffeebohnen mit einer sehr intensiven und dunklen Röstung verwendet, so dass die darin enthaltene Koffeinmenge niedriger ist als im Vergleich bei einer Tasse Kaffee. Das liegt aber auch daran, dass für einen Espresso nur 25 oder 40 ml Wasser verwendet werden, anstatt wie für einen Kaffee so üblich, 125 ml. Vor allem in Italien, Spanien und Portugal wird Espresso gerne getrunken, hier trägt er allerdings den Namen café. Wer also einen Kaffee und somit "café" bestellt, wird womöglich einen Espresso bekommen.Unter dem Espressos lungo versteht man einen so genannten verlängerten Kaffee, der mit bis zu 100 ml Wasser aufgebrüht wird. Man serviert Espresso klassisch in kleinen, dickwandigen Tässchen und meist wird noch dazu separat ein Glas Wasser serviert. Bislang hat man nämlich angenommen, dass der Konsum von Kaffee dem Körper Wasser entzieht, was aber heute als widerlegt gilt. Übrigens ist Espresso deutlich magenfreundlicher und aus dem Grunde auch bekömmlicher als normaler Filterkaffee. Das liegt daran, dass beim schnellen Durchpressen des Wassers mit hohem Druck die Bitterstoffe und die Säure im Pulver verbleiben und nicht etwa, wie beim Filterkaffee mit dem Wasser ausgeschwemmt werden. Die Bohnen, die für Espresso verwendet werden, werden zudem nicht nur dunkler, sondern länger und schonender geröstet. Dabei verlieren sie an Säure, was wiederum dem Geschmack zugute kommt.Allerdings schmeckt Espresso natürlich dennoch je nach Marke und Hersteller ein bisschen anders, denn jede Rösterei hat ihr eigenes "Geheimrezept", um den besten Espresso herzustellen. Das aber ist und bleibt letzten Endes immer Geschmackssache. Außerdem wird Espresso immer pro Tasse frisch zubereitet und bleibt nicht, wie es bei Filterkaffee häufig der Fall ist, längere Zeit stehen. Um möglichst immer ein perfektes Aroma beim Espresso zu erhalten, sollte man die Bohnen unbedingt luftdicht und dunkel aufbewahren. Und ganz wichtig ist natürlich auch die richtige Maschine, um überhaupt Espresso nach dem oben genannten Prinzip zubereiten zu können. Ideal sind hierfür natürlich allen voran spezielle Espressomaschinen, Kaffeevollautomaten oder eventuell auch ein Kapselgerät. Mal abgesehen vom puren Genuss kann man mit Espresso alternativ eine der leckeren Kaffeespezialiäten wie Cappuccino, Latte macchiato oder Cafe latte herstellen.