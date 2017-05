Ernährungswissenschaftler - Berufsaussichten positiv

Was genau macht eigentlich ein Ernährungswissenschaftler? Der Ernährungswissenschaftler beschäftigt sich aus naturwissenschaftlicher Sicht mit dem Thema Ernährung, Lebensmittelherstellung und gefragt ist dieses Berufsbild vor allem in der Chemie-, Kosmetik und sogar in der Pharmabranche. In Zeiten des gestiegenen Interesses der Verbraucher an gesunder und auch nachhaltiger Nahrung sind die Berufsaussichten für Ernährungswissenschaftler eher steigend.Das Studium beinhaltet somit Schwerpunkte aus dem Bereich Medizin und Biologie sowie Chemie. Auch die Vorgänge im menschlichen Körper bei der Nahrungsmittelaufnahme und der Verdauung werden hierbei mit naturwissenschaftlichen Methoden untersucht und erforscht. Studiert wird das Fach Ernährungswissenschaften vorwiegend an Universitäten. Das Interesse an Ernährung, an Forschung aber auch generell an Naturwissenschaftler sollten Interessierte auf jeden Fall mitbringen.Und natürlich ist es auch das Ziel eines Ernährungswissenschaftlers, herauszufinden, wie sich welche Art von Ernährung oder Nahrung auf den menschlichen Körper auswirkt, das heißt, welche Lebensmittel möglicherweise Krankheiten mit sich bringen oder hervorrufen und welche dabei helfen können, Krankheiten vorzubeugen. Immerhin stehen mittlerweile einige Lebensmittel im verdacht, Krebs zu begünstigen, andere wiederum sollen bei der Vorbeugung von Krebs hilfreich sein. Zudem beschäftigt sich die Ernährungswissenschaft auch mit der Thematik, wie die menschliche Leistungsfähigkeit beispielsweise durch die richtige Ernährung gesteigert werden kann. Oder ob die vegetarische oder vegane Ernährung Vorteile bietet gegenüber einer Mischkost und ob sie in Zukunft als vollwertige, gesundheitsfördernde Ernährungsweise angesehen werden kann.