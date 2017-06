Ernährungscoaching - umfassende Empfehlungen

Das Thema gesunde Ernährung ist zwar allgegenwärtig, dennoch hapert es nach wie vor bei sehr vielen Menschen an der Umsetzung oder aber einfach nur am entsprechenden Knowhow. Überall hört und liest man etwas anderes, hinzu kommt, dass das Wissen über gesunde Ernährung zwar im allgemeinen groß ist, die Verfügbarkeit von Ungesundem und Fastfood aber eben auch Oftmals mangelt es an Zeit, um eine wirklich gute Ernährung umzusetzen.Schnell mal ein paar Pommes oder einen Hotdog am Imbiss, eine Fertigpizza in den Ofen, das geht schnell und ist praktisch. Genau dies aber sind Ernährungsfallen, denn gesunde Ernährung bedeutet eben vielmehr frische und abwechslungsreiche Kost. Aber alleine das Essen von Obst, Gemüse und Vollkornprodukten reichen für eine wirklich gute und gesunde Ernährung noch nicht aus. Vor allem Sportler, aber auch Menschen mit bestimmten Krankheiten (und natürlich auch alle anderen) sollten auf ihre Ernährung ein besonders großes Augenmerk legen. Helfen kann dabei ein so genanntes Ernährungscoaching, welches mit der Ernährungsberatung ganz eng verwandt ist.Beim Ernährungscoaching besucht man entweder einen Ernährungsberater oder ein Institut für Ernährung und bekommt dort gezielt einen Plan an die Hand, wie man die Ernährung besser gestalten bzw. umstellen könnte. Im gemeinsamen Gespräch wird dann eruiert, wie die derzeitige Ernährung aussieht und im Hinblick auf die Lebensumstände ein persönlicher und individueller plan ausgearbeitet. Auch persönliche Ziele wie beispielsweise der Wunsch, abzunehmen oder aber gezielt Muskeln aufzubauen, werden hierbei berücksichtigt. Zu einem Ernährungscoaching gehören natürlich auch eine umfassende Empfehlung für die ideale Nährstoffversorgung sowie wertvolle Koch- und Einkaufstipps.Bei einem Ernährungscoaching wird der Berater immer versuchen, auf die persönlichen Umstände des Kunden einzugehen, das heißt, sein Beruf, seine Aktivitäten, seine Freizeit, sein Vorlieben und auch seine Koch-Gewohnheiten berücksichtigen. Gesunde Ernährung ist durchaus etwas anspruchsvoller, aber mit Unterstützung einer Ernährungsberatung für jeden erlern- und durchführbar. Idealerweise fließen bei dem Ernährungscoaching auch noch eine persönliche Leistungsdiagnose und eine Ernährungsanamnese mit ein. Es gibt Ernährungscaochings, die nur kurze Zeit andauern und welche, die monatelang zum Begleiter werden - je nachdem, was der Patient oder der Kunde wünscht.