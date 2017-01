Ernährung am Arbeitsplatz

Während der Arbeit hat man kaum genug Zeit, um sich gesund zu ernähren. Oft bleibt nicht einmal die Zeit, sich ein richtiges Frühstück zu gönnen. In der Kantine wird auch nicht so wirklich an die Bedürfnisse der Arbeiter gedacht, gesundes Essen kommt also zu kurz. Bei der Ernährung ist es wichtig, einmal am Tag eine warme Mahlzeit zu sich zu nehmen. Diese sollte abwechslungsreich sein und die notwendigen Vitamine enthalten. Bei jeder Mahlzeit sollte Gemüse oder Obst dabei sein. Am Arbeitsplatz ist das oft nicht möglich, daher sollte sich jeder überlegen, mit welchen Nahrungsmitteln er durch den Tag kommt.Idealerweise beginnt der Tag mit einem Frühstück, vorzugsweise ein Müsli mit Obst und Ballaststoffen. Im Büro sollte man nicht bis zum Mittagessen mit der nächsten Mahlzeit warten, ein Stück Obst oder Gemüse zwischendurch enthalten Vitamine und steigern die Konzentration. Im Büro sollte man nicht während der Arbeit essen, sondern sich dafür Zeit nehmen. Nicht zu vergessen ist die tägliche Flüssigkeitszufuhr. Insgesamt sollten es 1,5 bis 2 Liter sein, Kaffee darf nicht dazugerechnet werden. Als Hauptmahlzeit sind Gerichte, die fettarm und kohlenhydratreich sind. Geeignet. Kartoffeln, Reis oder Teigwaren, aber auch frische Salate, die mit Joghurtdressing oder hochwertigem Pflanzenöl zubereitet sind, sind ideal.In einigen Büros findet man eine kleine Küche, in der man sich etwas kochen oder mitgebrachte Speisen aufwärmen kann. Ist das nicht der Fall, so kann man sich trotzdem etwas von zu Hause mitnehmen. Salate, in denen Hülsenfrüchte enthalten sind, können in einem verschließbaren Plastikbehälter ins Büro mitgenommen werden. Magere Frikadellen sind kalt ebenso lecker wie warm. Dazu ein Stück Vollkornbrot, schon hat man ein gesundes Mittagessen. Einen gesunden Burger kann man sich ebenso schon zu Hause zubereiten. Statt eines Weißbrötchens nimmt man die gesunde Variante, nämlich ein Vollkornbrot. Tomaten, Salat und Gurken im Brötchen peppen den leckeren Burger auf.