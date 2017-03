Erdnusssoße - aromatischer Alleskönner

Wer mal beim Chinesen eine richtig gute Erdnusssoße gegessen hat - womöglich in Verbindung mit leckeren und pikanten Satéspiesschen - wird wissen, dass es einen deutlichen Unterschied gibt zwischen einer fertig gekauften Erdnussbutter aus dem Glas und einer wirklich guten, selber gemachten Erdnusssoße.Man kann so eine wunderbare Soße aber ganz einfach selber herstellen, es gibt dafür diverse Rezepte und welches davon am besten ist, das muss jeder für sich individuell herausfinden. Grundzutaten für eine leckere Erdnusssoße sind meistens Erdnussmus, Erdnussbutter oder frische Erdnüsse, Knoblauch, Öl und meistens kommt auch etwas Kokosmilch hinein. Folgendes Rezept schmeckt hervorragend und geht ganz einfach: 2 Zwiebeln und 2 Knoblauchzehen werden gehackt und in Öl angebraten. 4 Esslöffel stückige Erdnusscreme und 400 ml Wasser (alternativ 400ml Kokosmilch) werden eingerührt. Alles 5 Minuten köcheln lassen und mit Zitronensaft, Sojasoße, Chili und Pfeffer abschmecken.Eine andere Möglichkeit ist die folgende Soße mit zerkleinerten Erdnüssen. Man benötigt hiervon 100g, nach dem Hacken sollten sie aber erst noch geröstet werden. Dazu etwas rote Currypaste geben, einen Teelöffel braunen Zucker und einen Esslöffel Erdnussbutter. Dann circa 400ml Kokosmilch und 100ml Wasser zugeben und nach kurzem Köcheln mit etwas Sojasoße würzen. Erdnusssoße passt übrigens hervorragend zu den bereits oben genannten Satéspießchen. Hierfür wird Hühnchenfleisch in eine würzige Marinade mit Sojasoße eingelegt und dann auf Spieße gesteckt und gut gebraten. Die Erdnussbutter passt aber auch zu verschiedenen chinesischen Gerichten, zu Reis und auch zu allen erdenklichen Gemüsesorten. Vegetarier könne zum Beispiel eine leckere Gemüse-Reis-Tofu Pfanne bereiten und dann eine Erdnusssoße dazu reichen. Auch als Dip passt eine Erdnusssoße prima auf ein Buffet.