Erdmandelmehl bei Glutenunverträglichkeit

Bekannt ist sie den meisten eher nicht, die Erdmandel, was eigentlich schade ist, da Erdmandeln äußerst gesund sind. Allerdings erfreut sie sich in der letzten Zeit immer größerer Beliebtheit und ist aus diesem Grunde bereits in vielen Reformhäusern und Naturkostläden erhältlich. Die Erdmandel ist eine unterirdische Wurzelknolle vom Erdmandelgras. Sie stammt aus Afrika, heute wird sie aber in Spanien angebaut und kultiviert, da das Mittelmeerklima ideal für diese Pflanze ist. In Spanien ist die Horchata, eine einfach herzustellende Erdmandel-Milch, eine häufig servierte Spezialität.Gesund ist sie vor allem deswegen, weil sie zum einen sehr viele Ballaststoffe enthält, zum anderen eine ganze Menge an so genannten sekundären Pflanzenstoffen wie Enzyme und Flavonoide. Außerdem wirken sich Erdmandeln äußerst positiv auf die Verdauung aus. Die enthaltenen Öle haben einen hohen Anteil an einfach ungesättigten Fettsäuren und der Geschmack ist leicht süß, dennoch können Erdmandeln auch ohne Probleme von Diabetikern verzehrt werden. Genug Gründe also, um öfter mal Erdmandeln zu kaufen und zu verzehren. Was aber kann man mit ihnen eigentlich anstellen? Vieles! Man kann sie zum Beispiel pur knabbern, denn der Geschmack ist angenehm süßlich und nussig - und das, obwohl sie überhaupt nicht zur Familie der Nüsse gehören. Ebenso gut eignen sie sich als Zutat für Müsli oder auch zum Backen.Häufig gibt es die Erdmandel nämlich auch in Form von Mehl zu kaufen. Erdmandel-Mehl ist eine sinnvolle Alternative zu Weizenmehl, vor allem für all diejenigen, die Weizenmehl nicht vertragen aufgrund einer Glutenunverträglichkeit. Das Erdmandelmehl lässt sich aber auch prima ins Müsli mischen und sorgt für ein lang anhaltendes Sättigungsgefühl. Aus dem Grunde ist die Erdmandel gerade bei Diäten sehr zu empfehlen. Sogar Menschen, die ansonsten auf Nüsse allergisch sind, können Erdmandeln ohne Probleme genießen denn wie gesagt: sie gehören zwar nicht zur Familie der Nüsse, schmecken aber danach. Eine wirklich gesunde und empfehlenswerte Alternative!