Erdbeerdessert - starke Beeren

Erdbeerzeit ist für viele die allerschönste Zeit im Jahr. Kein Wunder - wer könnte den kleinen, knallroten und süß schmeckenden Fürchten schon widerstehen? Erdbeeren, das steht fest, sind schon pur ein echter Genuss. Aber sie eignen sich auch bestens dazu, um mit ihnen leckere und vielversprechende Desserts zuzubereiten, die die Herzen von Süßschnäbeln höher schlagen lassen. Ganz puristisch, einfach und dennoch unwiderstehlich ist der Erdbeerquark. Hierfür werden Quark und steif geschlagene süße Sahne zu gleichen Teilen vermischt, mit Zucker nach Geschmack gesüßt und dann halbierte Erdbeeren untergehoben. Himmlisch!Aber es geht natürlich auch aufwendiger. Das Erdbeertiramisu beispielsweise ist unbedingt nachahmenswert. Es geht ganz einfach und ein bisschen ähnlich wie das Original. Mascarpone und Quark werden zu gleichen Teilen mit 3 EL Zucker verrührt und mit etwas Zitronensaft sowie einem Päckchen Vanillezucker abgeschmeckt. 500 g Erdbeeren mit wenig Zucker pürieren. 400g Erdbeeren in kleine Stückchen schneiden und mit der Mascarponecreme vermischen. In eine Auflaufform unten eine Schicht Löffelbiskuits legen und mit mehreren Esslöffeln Orangensaft beträufeln. Dann nach und nach die Quarkmasse sowie die pürierten Erdbeeren einschichten und oben mit Kakaopulver bestreuen oder alternativ Zitronenmelisseblättchen zum Garnieren darauf geben.Sehr lecker, eine optische Augenweide und auch schnell zubereitet ist das Erdbeerdessert mit Vanille- und Schokopudding. Zuerst eine der beiden Puddingsorten kochen, wie es auf der Packung angegeben ist. In durchsichtige Dessertgläser füllen und kalt stellen. Wenn der Pudding fest ist, die zweite Sorte genau gleich kochen und oben darauf füllen, wiederum kalt stellen. Zuletzt 500g Erdbeeren mit etwas Puderzucker pürieren und als Abschluss oben drüber geben - das sieht nicht nur gut aus sondern schmeckt auch ganz wunderbar! Oder, mal ein Dessert der etwas anderen Art, deswegen aber nicht minder lecker: das Mohrenkopf-Dessert. Eine Packung Mohrenköpfe wird benötigt und zuerst wird vom jedem Mohrenkopf der Boden entfernt. Dann alles mit einem Paket (250g) Sahnequark und einem Becher Sahne vermischen. 500 g Erdbeeren klein schneiden und unterheben. Die Creme mit den Waffelböden der Mohrenköpfe dekorieren - fertig! Schmeckt super und geht ausgesprochen schnell.