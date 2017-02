Erbsensuppe - traditionell lecker

Gerade in der kälteren Jahreszeit sind Eintöpfe oder Suppen mit Erbsen eine wohltuende Speise. Man kann sie sowohl aus getrockneten als auch aus frischen Erbsen zubereiten und ob man sie ganz frisch, aus der Dose oder stattdessen als Tiefkühlware verwendet, ist Geschmackssache. Die Basis für eine wohlschmeckende Erbsensuppe sind Zwiebeln, etwas Knoblauch, Erbsen, Wasser und Gemüsebrühe.Klassisch wird Erbsensuppe meistens mit einer Einlage aus gebratenen Speckwürfeln serviert, alternativ gehen auch kleine Bratwürstchen oder Cabanossi, oder man macht die vegetarische Variante, mit Croutons oder gebratenen Tofustückchen. Wer will, garniert die Suppe zusätzlich mit einem Klecks Sahne oder Schmand und als Gewürz passen Koriander, Liebstöckel, Thymian und Oregano sowie Petersilie prima in die Suppe. Würze bringt ein Lorbeerblatt, welches vor dem Servieren entfernt wird. Abgeschmeckt wird die Suppe mit Salz und Pfeffer, eventuell auch mit ein wenig Zitronensaft. Wenn keine Kinder mitessen, kann man die Suppe nach Geschmack auch noch mit etwas Weißwein abrunden. Natürlich lassen sich auch die Gemüsesorten ein bisschen variieren bzw. die Erbsen harmonieren mit Karotten, Lauch, Lauchzwiebeln oder Sellerie. Das Grundrezept geht ganz einfach: Klein geschnittene Zwiebeln und Knoblauch in etwas Fett anschwitzen, dann die Erbsen sowie ggf. das restliche Gemüse oder die Kartoffeln dazugeben und ebenfalls mit anschmoren. Nun alles mit Gemüsebrühe ablöschen und eine Weile köcheln lassen (je nachdem ob die Erbsen aus der Dose, getrocknet oder frisch sind). Dann Sahne oder Schmand bzw. Creme fraiche hinzugeben und alles noch mal kurz aufkochen, würzen, fertig.Alternativ zur Sahne gibt man nach dem Anschwitzen etwas Mehl zum Gemüse, erhitzt dies kurz und löscht dann mit Brühe ab. So wird die Suppe aufgrund der Mehlschwitze sämig und man kann nach Geschmack auch noch etwas Milch hinzugeben - je nachdem, wie gehaltvolle das Ergebnis sein soll. Als Einlage passen übrigens auch Grießnocken in die Erbsensuppe, wer es etwas edler mag, gibt klein geschnittenen Raucherlachs darüber. Übrigens kann man Erbsensuppe nicht nur im Herbst oder Winter als wärmende Speise servieren, im Sommer ist die eisgekühlte Variante mit etwas Minze ebenfalls beliebt und sehr erfrischend.