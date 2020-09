ENTSCHLACKUNG

Entschlackungstage für Körper und Seele

Im Laufe seines Lebens bildet der Mensch immer mehr Schlacken in seinem Körper. Schlacken sind Gifte und Säuren, welche der Körper mit Hilfe von Spurenelementen und Mineralstoffen aus anorganischen und organischen Säuren bilden muss, um nicht vergiftet oder verätzt zu werden. Diese Art der sogenannten neutralisierten Säuren lagert sich schließlich im Körper ab und können nicht abtransportiert werden.Viel zu hoher Blutdruck sowie Durchblutungsstörungen können dann die Folge sein. Ist die Konzentration von Schlacken im menschlichen Blut hoch, werden auch viele abgelagert.Ein Teil der Schlacke wird jedoch über die tägliche Trinkmenge an Wasser, Tee etc. aus dem Körper herausgespült. In vielen Fällen wird jedoch nicht die benötigte Menge Flüssigkeit zu sich genommen und die Schlacken werden somit vom Körper eingelagert. Für das Lösen der deponierten Schlacken sowie der sich im Körper befindlichen nach nicht abgelagerten Schlacken muss dem Körper viel Flüssigkeit zugeführt werden. Aus diesem Grunde sollte mindestens ein bis zweimal im Monat ein sogenannter Entschlackungstag eingelegt werden.Dieser Tag hilft dem Organismus, die Schlacke abzutransportieren und tut dem Körper gut. An diesem Entschlackungstag sollte viel Wasser, vorzugsweise stilles Wasser aus der Flasche oder Leitungswasser getrunken werden. Auch ist hin und wieder ein Tässchen Kaffee erlaubt, jedoch sollte die Tasse Kaffee mit der doppelten Menge an Wasser wieder ausgeglichen werden. An dem Entschlackungstag selbst sollten Salze und andere Gewürze gemieden werden, denn Salz bindet das Wasser und Einlagerungen im Gewebe wären die Folge. Ebenso hilfreich kann ein Entschlackungstee aus der Apotheke sein. Jedoch kann man diesen Tee auch selber herstellen. Hierfür benötigt man jeweils 20 Gramm Pfefferminze, Brennnesselkraut, Citronellgras und Birkenblätter sowie jeweils 10 Gramm Zinnkraut und Gänseblümchen. Diese Zutaten werden gut gemischt und in einer fest verschließbaren Dose aufbewahrt. Von diesem Entschlackungstee benötigt man einen Esslöffel pro Tasse. Der Tee wird mit heißem, nicht mehr kochendem Wasser übergossen und etwa fünf Minuten ziehen gelassen. Fertig ist der wohlschmeckende Entschlackungstee.