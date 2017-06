Energieschub - schnell auftanken

Die Energydrinks, die man in der Dose kaufen kann, ist eine Menge an Koffein enthalten. Daher ist er für Kinder nicht geeignet. Das Taurin, das sich ebenfalls in den Energydrinks befindet, sorgt dafür, dass die anregenden Stoffe, wie zum Beispiel Koffein, schneller ins Blut gelangen. Um schnell den notwendigen Energieschub zu bekommen, braucht man keinen Energydrink, der aus reiner Chemie besteht. Mit ein paar Zutaten lässt sich ein Drink selbst herstellen. Ein Vorteil ist, dass diesen sogar Kinder trinken können. Wer es lieber etwas süßer mag, kann die Drinks mit einem Löffel Honig süßen. Der Arbeitsaufwand ist gering, die Zutaten sind günstig und reich an Vitaminen und Ballaststoffen.Es gibt viele Möglichkeiten, sich selbst gute und vor allem chemielose Energydrinks herzustellen. Einen Energieschub verspricht der Avocado-Drink. Dazu braucht man eine Avocado, etwa 100 Gramm Joghurt, Zitronensaft, Salz und Pfeffer. Die Avocado wird fein püriert und mit dem Joghurt vermengt. Gewürzt wird der gesunde Energydrink mit Salz, Cayennepfeffer und Zitronensaft. Die Avocado hat einen hohen Anteil an Vitamin B, das wirkt stärkend auf die Nerven. Für den Sommer eignet sich ein Energydrink, der aus Milch, Ovomaltine, einem Eigelb und Sahne hergestellt wird. Alle Zutaten werden mit einem Schneebesen verrührt. Wer möchte, kann sich eine zusätzliche Erfrischung verschaffen, indem man Eiswürfel dazugibt.Vitaminreich und Energie spendend ist ein Mix aus Gurken und Äpfeln, dazu kommt noch, je nach Geschmack, eine Chillischote. Alle Zutaten werden erst klein geschnitten und dann püriert. Mit Salz und Pfeffer wird der Drink abgeschmeckt. Möchte man auf Koffein im Energydrink nicht verzichten, nimmt man Matetee und Grüntee. Daraus brüht man einen Tee, den man geschmacklich noch verändern kann, indem man einen Beutel Früchtetee dazugibt. Zum Verfeinern nimmt man etwas Kokosmilch und süßt den Drink mit Honig oder Stevia. Der Drink gibt Energie und führt dem Körper auch Antioxidantien, Vitamine und Elektrolyte zu.