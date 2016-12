Eiweißbrot meist fetthaltig

Was hat es eigentlich mit dem seit einiger Zeit in vielen Bäckereien angebotenen Eiweißbroten auf sich? Ganz einfach: von Ernährungswissenschaftlern wird empfohlen, abends nur wenig bis gar keine Kohlehydrate, dafür verstärkt Eiweiß zu sich zu nehmen. Das leuchtet insofern ein, dass der menschliche Körper Kohlehydrate vor allem tagsüber braucht, weil diese ja Energie liefern. Wer diese jedoch abends zu sich nimmt, kann sie über Nacht schlecht verwerten. Die Folge: Übergewicht. Was aber soll man denn dann bitteschön abends essen? Schließlich sind die Deutschen dafür bekannt, dass sie abends ihr "Abendbrot" zu sich nehmen - mehr als alle anderen Nationalitäten.Und genau darauf haben die Bäcker reagiert mit einem Brot, welches möglichst viel Eiweiß aber wenig Kohlehydrate enthalten soll. Dazu allerdings müssen die Kohlehydrate irgendwie ersetzt werden, was häufig durch Nüsse oder Samen passiert. Die wiederum sind zwar durchaus gesund, enthalten aber sehr viel Fett. Das hat zur Folge, dass Eiweißbrot - auch wenn es zweifelsohne gut schmeckt - meistens viel mehr Fett beinhaltet als vergleichsweise andere Brote. Es kommt allerdings auch auf das Brot an. Denn viele im Handel angebotene Eiweißbrote haben genauso viele Kohlehydrate wie "normale" Brote auch. Dennoch erfreuen sie sich ausgesprochen großer Beliebtheit.Denn die im Moment so häufig propagierte Low Carb Diät basiert auf der gleichen Erkenntnis: wenig Kohlehydrate, viel Eiweiße. Weiterhin ist ja auch entscheidend, was man sich so drauflegt auf das beliebte Eiweißbrot. Kommt nämlich dick Wurst drauf, wird es vermutlich erst recht schwierig mit dem Abnehmen. Ein Zuviel an Eiweiß ist übrigens ebenfalls schädlich und daher kontraproduktiv. Ob so ein Eiweißbrot also beim Abnehmen wirklich förderlich oder hilfreich sein kann, das ist nach wie vor die große Frage. Für Sportler, die besonders viel Eiweiß zu sich nehmen sollen, könnten sie aber eine sinnvolle Abwechslung auf dem Speiseplan sein. Allerdings sind diese Brote ziemlich teuer - kein Wunder, bei der großen Nachfrage!