Im Sommer ist Eis einfach ein Muss und vor allem Kinder können, wenn sie dürfen, wahre Unmengen davon verdrücken. Allerdings ist das zum einen ein teurer Spaß, zum anderen ist gekauftes Eis nicht unbedingt das, was man als gesund bezeichnen würde. Bei selber gemachten Eis hat man zumindest die Gewissheit zu wissen, was drin steckt. Außerdem ist die Eisherstellung gar nicht so kompliziert wie man denkt. Zwar lässt sich mit einer speziellen Eismaschine natürlich ein besseres und cremigeres Ergebnis erzielen, wer aber keine hat und sich auch keine kaufen will, kann dennoch mit einfachen Mitteln gutes Eis selber machen.Soll das Eis für Kinder sein, so bietet sich Eis am Stil an, wofür man allerdings spezielle Förmchen mit Stil benötigt. In die Förmchen lässt sich dann nach Belieben Orangensaft oder Multivitaminsaft füllen, schon können die Kinder nach Herzenslust schlecken und gesünder als fertig gekauftes Eis ist das allemal. Wer es gerne sahniger oder schokoladiger mag, kann alternativ einen Becher Sahne mit etwas Nutella im Mixer zu einer homogenen Masse mischen und einfüllen, auch das gibt ein leckeres Milchspeiseeis. Soll es eher fruchtig sein, verwendet man anstelle der Nutella Früchte. Gehaltvoller wird es mit Mascarpone anstelle der Sahne. Die Sahne lässt sich übrigens geschlagen oder flüssig verwenden und einfrieren. Oder man kann aus Tiefkühlfrüchten plus Sahne und Joghurt tolle Ergebnisse erzielen. Einfach nach Belieben tiefgekühlte Beeren mit einem Becher Naturjoghurt und/oder Sahne im Mixer cremig rühren - heraus kommt dabei ein super softes und fruchtiges Eis. Je nach Geschmack kann man aber auch eine vorher in Scheiben geschnittene und eingefrorene Banane hinzufügen.Einen feinen Geschmack bekommt man übrigens auch, wenn man anstelle der Sahne Soja-Vanilledrink verwendet. Es muss also wahrlich nicht immer die nächste Eisdiele sein, wenn einen an heißen Tagen die Lust auf Eis überkommt - selber machen geht ebenfalls prima. Und wer dann doch öfter sein Eis selber machen will, sollte über die Anschaffung einer kleinen Eismaschine nachdenken, die für kleines Geld im Handel erhältlich ist.