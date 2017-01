Einkaufszettel - schlau praktisch gut

Wieder mal im Supermarkt unterwegs und keine Ahnung, was eigentlich fehlt, weil der Einkaufszettel zuhause liegt? Keine Sorge, das geht uns allen irgendwann mal so. Keinen Einkaufzettel zu verwenden, kann aber auch Gehirnjogging sein. Wenn es nur um ein paar wenige Dinge geht, ist es einen Versuch wert, sich diese Sachen einfach zu merken und zwar am besten mithilfe einer Eselsbrücke. Ärgerlich ist es natürlich trotzdem, wenn man nach Hause kommt und feststellt, dass ja das Toilettenpapier alle war und dass genau das eigentlich das Wichtigste gewesen wäre.Sinnvoll ist es auf jeden Fall, direkt in der Küche einen für jede zugänglichen Einkaufszettel (am besten eine Papierrolle zum Abreißen) aufzuhängen und jeder, der feststellt, dass etwas ausgeht, muss das sofort notieren. Im Zeitalter des Handys ist es aber alternativ auch möglich, alles Fehlende direkt ins Handy zu tippen. Nur: wenn der Partner oder der Nachwuchs gerade feststellt, dass etwas fehlt und derjenige, der den Einkauf erledigt, gerade mitsamt seinem Handy nicht greifbar ist, bringt das auch nicht viel, er kann es höchstens notieren und später alles Notierte ins Handy übernehmen. Es gibt übrigens auch diverse brauchbare mobile Einkaufszettel-Apps, die dann mittels Smartphone direkt im Einkaufsmarkt abgerufen werden und man hakt dann direkt im Handy das Eingekaufte ab.Wer ohne Einkaufszettel zum Einkaufen geht, riskiert auf jeden Fall Käufe, die eigentlich gar nicht notwendig gewesen wären. Bei einer Diät beispielsweise ist das Verwenden eines Einkaufszettels äußerst sinnvoll, vor allem wenn man sich wirklich ausschließlich daran hält. Das gilt übrigens auch dann, wenn man hungrig einkaufen geht, da dann erwiesenermaßen viel mehr Unnützes im Wagen landet als sonst. Wer sich hingegen strikt an den Einkaufszettel hält, dem kann das zumindest nicht passieren.