GESCHMACKSSINN

Einfach köstlich oder ungenießbar - der Geschmackssinn

Angenehme Gerüche und Aromen lösen positive Gefühle aus. Geruchs- und Geschmackssinn sind eng mit dem limbischen System verbunden, der Stelle im Gehirn, wo gute Laune oder miese Stimmung entstehen. Von verführerisch duftenden Speisen und übel riechenden Lebensmitteln aus verbreiten sich Moleküle, die wir durch die Nase oder über die Mundhöhle aufnehmen. Meistens gelangen die Duftmoleküle über beide Wege zu den Sinneszellen der Riechschleimhaut. Von diesen Riechsinneszellen besitzt jeder Mensch 10 bis 30 Millionen.Wenn eine Riechzelle gereizt wird, schickt sie über Nervenfasern eine Information an das limbische System, wo der Reiz emotional bewertet wird. Wenn bereits Informationen in Form von Erinnerungen zu einem bestimmten Geruch abgespeichert sind, fällt die Entscheidung leicht, ob er etwas Angenehmes oder Unangenehmes verheißt. Ein angenehmer Geruch löst einen Sekretreflex aus, so dass uns das Wasser im Munde zusammenläuft. Umgekehrt kann ein unangenehmer Geruch auch einen Brechreiz verursachen.Das Aroma einer Speise, die wir im Mund schmecken, wird nur in fünf grundlegenden Kategorien wahrgenommen: süß, sauer, salzig, bitter und unami. Beim Letzteren handelt es sich um den Geschmack von Glutamat, der an Fleischbrühe erinnert. Mehrere tausend Geschmacksknospen, die auf der Zunge, in der Mundschleimhaut und im Rachen sitzen, leiten die Sinnesreize ans Gehirn weiter. Im Gegensatz zu früheren Annahmen sind alle Zungenregionen für sämtliche Geschmacksnoten zuständig.Bei der Beurteilung einer Speise macht es einen Unterschied, ob die Duftmoleküle durch die Nase oder durch den Rachen in die Nasenhöhle aufsteigen. So kann die Duftnote derselben Quelle sowohl als wohlschmeckend als auch als Ablehnung hervorrufend beurteilt werden. Darum können wir zum Beispiel eine Käsesorte als übelriechend und dennoch wohlschmeckend empfinden.