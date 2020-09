Eine gelungenes Paar: Zimtcreme mit Blaubeeren

Endlich gibt es die ersten Blaubeeren und damit milde natürliche Süße und ein spätsommerliches Geschmackserlebnis. Frisch und ungekocht, direkt in den Mund so schmecken die prallen Beeren immer am Allerbesten. Wer sie aber zu einem feinen Dessert als Höhepunkt des Menüs vorsieht, dem können wir dieses leckere Rezept empfehlen. Es ist einfach und schnell in der Handhabung und gelingt immer. Wir empfehlen Ihnen, verwenden Sie stets Bioware dann haben Sie den vollen gesunden unverfälschten Genuss.Zutaten:100 ml frische Sahne, 100 ml fettarme Milch, 250 gr Blaubeeren, 4 EL Rohrzucker, 2 Zimtstangen, 3 Eigelb, 2 EL MaisstärkeZubereitung:Sahne und Milch gemeinsam mit den Zimtstangen aufkochen. Bitte immer ein wenig rühren.Stehen lassen, damit sich das Aroma der Zimtstangen voll entfalten kann.Die Zimtstangen heraus nehmen.Eigelb, Maisstärke und Zucker vermengen und unter leichtem Köcheln beigeben.Die Creme dickt ein. Dann die Blaubeeren in Gläser geben und mit Zimtcreme auffüllen.Mit Blaubeeren garnieren - fertig ist der sahnige Höhepunkt