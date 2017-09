Ein gut gekühltes Weizenbier - wunderbar erfrischend

Weizenbier oder Weißbier hat sich in den vergangenen Jahren zum Lieblingsgetränk vieler Bierfreunde entwickelt, vor allem junge Menschen schätzen seinen würzigen Geschmack. Hefeweizen und Kristallweizen sind besonders im Sommer, wenn man die Abende in Biergärten verbringen kann, eine beliebte Erfrischung.Weizenbier ist ein obergäriges Hefebier. Dabei verbirgt sich hinter den Bezeichnungen Weißbier und Weizenbier das gleiche Getränk, während die Berliner Weiße etwas ganz anderes ist, nämlich ein Schankbier mit etwa 2,6 Prozent Alkohol, das normalerweise mit Himbeer- oder Waldmeistersirup vermischt wird. Beim Brauen des typisch bayerischen Weizenbiers werden Weizen- und Gerstenmalz zu etwa gleichen Teilen eingesetzt. Wenn das Malz vor dem Brauvorgang geröstet wird, kommt Dunkles Weizenbier dabei heraus. Da beim Brauen vergleichsweise wenig Hopfen verwendet wird, weist Weizenbier einen weniger bitteren und beinahe süßlichen Geschmack auf.Bei der Nachgärung bekommt Weizenbier seine mehr oder wenig ausgeprägte Hefetrübung, wenn es aber nach der Reifung gefiltert wird, erhält man klares Kristallweizen. Gleich welche Sorte man bevorzugt, am besten schmeckt gut gekühltes Weizenbier aus den typischen Weizenbier-Gläsern. Diese fassen normalerweise einen halben Liter, doch gibt es mittlerweile auch Gläser mit einem Drittel Liter Fassungsvermögen.Beim Einschenken von Weizenbier ist es wichtig, dass man das Glas sehr schräg hält, am besten spült man es zusätzlich noch mit kaltem Wasser aus, damit das Bier nicht überschäumt. Eine schöne Schaumkrone sollte das Bier dennoch haben, so dass es ein bisschen Übung erfordert, bis es gelingt, ein Weißbier auf perfekte Weise einzuschenken. Beim Hefeweizen benutzt man einen letzten in der Flasche verbliebenen Schluck des Bieres, um die Hefe vom Flaschenboden zu lösen und diese in das Glas zu befördern. Beim Kristallweizen mögen es viele, wenn man noch eine Zitronenscheibe mit ins Glas gibt. Weizenbier ist in jedem Fall ein kohlesäurehaltiges, frisches Sommerbier, mit dem sich hervorragend der Durst löschen lässt. Und für alle, die nach dem Biergartenbesuch noch fahren müssen, gibt es auch alkoholfreies Weizenbier.