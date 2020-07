Edamame - nussige Knabbervariante

Edamame ist ein Begriff, der aus dem japanischen stammt und so viel bedeutet wie "Bohnen am Zweig". In der letzten Zeit sind Edamame immer mehr in Mode gekommen, man bekommt sie hier bei uns nicht mehr nur in japanischen Restaurants, sondern auch oft in entsprechenden Läden mit asiatischen Lebensmitteln. Edamame ist die Bezeichnung für die noch unreif geerntete Sojabohne mit auffallend grüner Farbe und weicher Konsistenz. Man kauft sie meistens in der Schote und vor dem Verzehr müssen sie zuerst noch gar gekocht werden.Nicht nur die Tatsache, dass Edamame gesund sein sollen, sondern auch ihr angenehm nussiger Geschmack sorgen dafür, dass diese Bohne immer mehr Anhänger findet. Besondere beliebt sind sie als Snack - eine leckere Knabber-Variante, die durchaus mit den doch deutlich ungesünderen Chips mithalten kann. Dafür werden die Schoten circa 6-8 Minuten in gesalzenem Wasser gekocht und danach sind sie zum Verzehr bereit - allerdings ohne die Hülle. Länger sollte man sie nicht im kochenden Wasser lassen, denn ansonsten würden sie ihren knackigen Biss verlieren. Man muss die Hülle übrigens nicht umständlich von Hand entfernen, sondern steckt sie einfach ganz in den Mund und zieht mit den Zähnen die darin befindlichen Bohnen einfach heraus.Am besten schmeckt dieser Snack, wenn man die Schoten nach dem Kochen mit Meersalz bestreut. Alternativ zu Meersalz passt auch Chili oder Sesam hervorragend als Gewürz. Dieser Snack ist nicht nur gesünder als Kartoffelchips, er ist auch deutlich fett- und somit zugleich kalorienärmer mit gerade mal 125 kcal pro 100g. Ebenso lecker sind Edamame als Zugabe im Eintopf, in der Suppe oder aber als Püree verarbeitet.