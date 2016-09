Durchhaltevermögen mit Guaranasamen

Guarana ist eine Kletterpflanze und gehört zu der Familie der Seifenbaumgewächse. Sie im Amazonasgebiet wächst. Die Früchte sind, wenn sie reif sind, orange bis Rot. Es ist sehr schwer, die Pflanze anzubauen, denn die Samen sind nur 3 Tage keimfähig. Die Keimdauer kann mehr als 100 Tage betragen. Die bitter schmeckenden Kerne enthalten zwischen 4 und 8 % Koffein, das ist rund 5-mal soviel, wie Kaffeebohnen enthalten. Daher stimulieren Getränke, die Guarana enthalten. Im Extrakt der Frucht sind auch Tannine und Mineralstoffe enthalten. Verwendet werden von der Frucht die schwarzen Samen. Sie werden geschält, getrocknet und dann zu einem Pulver zermahlen. Dieses wird in Wasser aufgelöst und mit Honig gesüßt. So entsteht ein erfrischendes Getränk.Guarana wirkt wie Kaffee, da es Koffein enthält. Es dämpft außerdem das Hungergefühl und wirkt fiebersenkend. Bei körperlicher Schwäche wird durch das Trinken von Säften, die Guarana enthalten, das Durchhaltevermögen gestärkt. Sportler, die bekanntlich viel Schwitzen müssen aufpassen, dass die genug Flüssigkeit zu sich nehmen, wenn sie Getränke trinken, die Guarana enthalten, denn die Frucht dämpft auch das Durstgefühl. Die roten Früchte der Pflanze enthalten Fette, Eiweiße sowie Stärke. Um den belebenden Inhaltsstoff zu erhalten, muss die Frucht erst von Gerbstoffen befreit werden. Das Koffein kann bis zu 6 Stunden im Körper bleiben, der belebende Effekt hält somit lange an.Besonders gut geeignet ist ein Getränk, das Guarana enthält für Personen, die an niederem Blutdruck leiden. Im Gegensatz zum Koffein im Kaffee werden die Magenschleimhäute nicht angegriffen, außerdem stärkt es die geistige und körperliche Leistung. Da das Koffein ins Blut und auch in die Muttermilch übergeht, sollten Schwangere und stillende Frauen bis zum Ende der Stillperiode auf den Genuss von Guarana verzichten. Ebenso nicht geeignet sind Säfte aus der Frucht, wenn man an Bluthochdruck oder einer Überfunktion der Schilddrüse leidet. Guarana bekommt man als Pulver zu kaufen, man findet es jedoch auch in verschiedenen Fruchtsäften.