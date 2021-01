Dünne Palatschinken

Palatschinken sind eine süße Spezialität aus Ungarn und ähneln im Prinzip den hier mehr bekannten Crêpes oder Pfannkuchen. In Ungarn werden Palatschinken normalerweise mir verschiedenen Marmeladesorten oder Obst bzw. Kompott serviert, manchmal auch mit Nüssen, die mit Zuckerwasser zu einem Brei verrührt wurden gefüllt, mit Schokoladensauce übergossen oder, wenn es herzhaft sein soll, mit einer Fleischfülle belegt und aufgerollt.Aber auch in Österreich erfreut sich Palatschinken großer Beliebtheit und wird dort sowohl als Haupt- als auch als Nachspeise serviert. In den Alpen bekommt man Palatschinken vor allem auf Berghütten, wo er gerne nach dem Wandern oder nach dem Skifahren beim Einkehren gegessen wird.Das Grundrezept für Palatschinken beinhaltet Mehl, Milch, Eier, Zucker und eine Prise Salz. Für 4 Personen sind dies 150g Mehl, 2 Eier, 250 ml Milch, ein EL geschmolzene Butter und eine Prise Salz. Wenn man für den Teig ausschließlich Milch verwendet, wird der Pfannkuchen etwas dicker und schwerer, als wenn man die Milch zumindest teilweise durch Sodawasser ersetzt. Zucker wird sparsam oder besser gar nicht eingesetzt, es macht den Palatschinken zwar knusprig weil er karamellisiert, kann aber auch schnell verbrennen.Umdrehen sollte man den Palatschinken in der Pfanne am besten nach etwa 2 Minuten mit einem Pfannenwender. Zuerst allerdings hebt man ein Stück an und schaut, wie die Unterseite aussieht. Ist sie noch sehr hell oder klebt womöglich noch an der Pfanne, ist es fürs Drehen noch zu früh. Das Drehen sollte dann allerdings sehr zügig erfolgen, umso weniger wird der Teig dabei einreißen. Wenn sich der Palatschinken durch leichtes Rütteln an der Pfanne hin- und herbewegt und eine goldbraune Farbe hat, ist er fertig. Sollte von den Palatschinken wider Erwarten etwas übriggeblieben sein, kann man diese problemlos einfrieren oder 2-3 Tage im Kühlschrank aufbewahren und danach aufwärmen. Salzige Palatschinkenreste machen sich klein geschnitten sehr gut als leckere Suppeneinlage.