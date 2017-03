Die Wertigkeit der Eiweißzufuhr

Die ausreichende Versorgung des Körpers mit Eiweiß ist im Allgemeinen von großer Bedeutung, für Sportler spielt die Eiweißzufuhr jedoch eine ganz besondere Rolle. Proteine als Grundbausteine für den Zell- und Gewebeaufbau im Körper bilden das Gerüst für den im Sport so wichtigen Aufbau von Körpersubstanz und Muskelmasse. Darum haben Sportler im Allgemeinen einen erhöhten Proteinbedarf gegenüber Nichtsportlern.Proteine erfüllen im Organismus vielfältige Funktionen, so dienen sie als Baustoff für die Organe, für Blut und Muskelfasern. Sie sind an der Bildung von Hormonen und Enzymen beteiligt wie an der Produktion von Antikörpern innerhalb des Immunsystems. Außerdem sind sie als Transportsubstanzen für wichtige Nährstoffe wirksam. Insbesondere bei vegetarischer Ernährungsweise muss also besonderes Augenmerk daraufgelegt werden, dass dem Körper mit der Nahrung genügend Proteine zugeführt werden. Doch ist nicht alleine die Menge an Eiweiß entscheidend, die man zu sich nimmt, man differenziert eiweißreiche Lebensmittel auch nach der Qualität der darin enthaltenen Proteine. Um diese zu unterscheiden, werden verschiedene Methoden angewendet, wobei das Verfahren zur Berechnung der biologischen Wertigkeit (BW) das wohl bekannteste ist. Im Hinblick auf die Versorgung mit Proteinen fällt die Wertigkeit eines Lebensmittels demnach umso höher aus, je größer sein Anteil an essenziellen Aminosäuren ist. Anhand entsprechender Tabellen kann man feststellen, dass eine ausreichende Versorgung auch für Vegetarier problemlos möglich ist. Besonders hochwertiges Eiweiß findet sich zum Beispiel in Eiern, in Süßmais sowie in Soja und Tofu.Eine vielseitige Ernährung stellt zudem sicher, dass die in den verschiedenen Lebensmitteln enthaltenen Proteine sich gegenseitig ergänzen, dabei erhöht sich die Wertigkeit der jeweiligen Einzelkomponenten. Kartoffeln zum Beispiel, die kein typisches eiweißhaltiges Lebensmittel sind, enthalten dafür besonders wertvolle Aminosäuren. Vollei mit Kartoffeln stellt daher für Vegetarier eine gute Energiequelle dar. Andere empfehlenswerte Kombinationen sind Kartoffeln und Milchprodukte, Getreide und Milchprodukte, Getreide und Hülsenfrüchte sowie Quark und Weizenbrot. Tierisches Eiweiß ist grundsätzlich hochwertiger als pflanzliches. Darum ist es für Vegetarier wichtig, entsprechend viele alternative Proteinquellen in den Speiseplan einzubinden. Dies sind vor allem Eier, Milch und Milchprodukte, Tofu und andere Sojaprodukte, Nüsse, Kerne und Samen sowie Hülsenfrüchte.