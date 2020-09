OBST

Die hübschen Kumquats für Feinschmecker mehr als nur Dekoration

Die Kumquat stammt aus der Familie der Rautengewächse. Sie wird immer als Zwergorange bezeichnet, ist aber gar keine Zitrusfrucht. Sie ist allerdings mit den Zitruspflanzen - die auch Rautengewächse sind - eng verwandt.Kumquats kommen ursprünglich aus Asien. Heute wird die Frucht aber auch in Afrika, Amerika und den wärmsten Regionen Südeuropas, wie z. B. Korfu, angebaut. Die Frucht ist kugelig und etwa 4 cm lang. Die Schale ähnelt der von Zitrusfrüchten: Sie ist orange- bis goldgelb und porig. Das Fruchtfleisch ist in Kammern verteilt, orange und hat Kerne.Man kann Kumquats mit der Schale essen. Sie sind reich an Vitamin C und Kalium. Die Frucht wird in Deutschland meist zu Dekorationszwecken verwendet. Das Fruchtfleisch selbst ist sauer bis bitter, die Schale herb-süß. Möchten Sie eine Kumquat frisch essen, reiben Sie die Frucht etwas zwischen Ihren Fingern. Es entfaltet sich der Duft und die Schale wird weicher und schmeckt süßer.Beim Einkauf sollte man darauf achten, dass die Schale glatt und fest ist. Wenn die Schale weich oder schrumpelig wirkt, ist das Fruchtfleisch meist strohig und trocken. Frische Früchte kann man bis zu zwei Wochen im Kühlschrank aufbewahren.Kumquats sind ideal zum Aromatisieren von Sekt, Fruchtsalaten, Cocktails, Longdrinks oder Desserts geeignet. Versuchen Sie doch einmal ein leckeres Sorbet. Dazu geben Sie 800 g Kumquat in einen Topf mit reichlich Wasser. Kochen dies gut auf und schütten das Wasser weg. Dies wiederholen Sie zweimal. So stellen Sie sicher, dass die Kumquats nicht mehr zu bitter sind. Danach pürieren Sie die Früchte und geben 600 ml Läuterzucker hinzu. Mindestens 5 Stunden in den Tiefkühlschrank stellen und 30 Minuten vor dem Servieren herausnehmen.