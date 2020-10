KRAFTQUELLEN DES ERFOLGS

Die Ernährung und unsere Lebensmotive

Immer mehr Menschen neigen zu Übergewicht, häufig ist nicht mehr nur von einem geringen Übergewicht die Rede, sondern eine klare Tendenz zu Adipositas gegeben. Menschen mit starkem Übergewicht versuchen dann oft mit Diäten ihr Gewicht zu regulieren, sind häufig müde und schlapp und klagen zusätzlich über Konzentrationsschwäche und Ausdauer.Übergewicht ist nicht nur ständig ein Thema, weil immer mehr Menschen es betrifft, sondern auch, weil es negative körperliche und psychische Folgen mit sich zieht. Allerdings wird häufig völlig destruktiv darauf reagiert. Mit Verzicht auf Essen, was man besonders gern mag, mit dem Ersetzen einer Mahlzeit durch einen Diät-Shake oder durch schlichtes Hungern, um wieder in Form zu kommen, wird man keinen anhaltenden Erfolg erzielen. Viele Ernährungsberater sind sich dieser Tatsache ebenfalls bewusst und raten daher von herkömmlichen Diäten ab.Wenn man für sein Wohlbefinden etwas tun möchte und außerdem die Kilos purzeln sollen, eignet sich das bewusste und ausgewogene Essen wesentlich mehr, als jegliche Diäten. Man sollte nicht verzichten, um abzunehmen, kann allerdings mit geschärften Sinnen und einer bewussten vielseitigen Ernährung den selben Erfolg erzielen. Umso befriedigender die Nahrungsaufnahme für einen ist, desto besser verarbeitet der Körper die Nährstoffe und durch einen verbesserten Stoffwechsel wird auch die Gewichtszunahme verringert.Es kann sehr interessant sein, wenn man Obst und Gemüse aus der Gegend den Jahreszeiten entsprechend frisch einkauft und zubereitet, wenn man darauf achtet, genügend Vitamine und Mineralien täglich zu sich zu nehmen und den chemischen Zusätzen absagt. Häufig werden Geschmackszusätze verwendet, die in Pulverform bereits in Läden erhältlich sind. Statt eines künstlichen Tomatengeschmacks, kann der Körper frische Tomaten allerdings wesentlich besser verarbeiten und der Gaumen nimmt einen wesentlich frischeren und kräftigeren Geschmack wahr.Auch in Bezug auf eine möglichst gesunde, vielseitige und persönlich befriedigende Ernährung kann man durch die Motivstruktur sinnvolle Anhaltspunkte finden, wie man dem Genuss freien Lauf lassen kann und dennoch dem Körper das gibt, was er für einen leistungsstarken Alltag benötigt.