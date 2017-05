Diätnahrung - Mahlzeitenersatzprogramm

Unter Diätnahrung versteht man spezielle Lebensmittel, die aufgrund ihrer Kalorienanzahl geeignet sind, um eine Diät durchzuführen. Beispielsweise, weil sie wenig oder gar keinen Zucker enthalten oder aber weil der Zucker durch Zuckerersatzstoffe ersetzt wurde. Diätnahrung ist ein Sammelbegriff für verschiedenste Fertiggerichte, Suppen, Drinks oder Pulver und man verzehrt sie bei einer Diät anstelle von herkömmlichen Mahlzeiten.Bei der Mehrzahl der Produkte handelt es sich um Drinks, entweder bereits fertig oder durch Pulver mit etwa Flüssigkeit anzurühren. Sie enthalten Vitamine, Ballaststoffe und Proteine, so dass der Körper trotz Diät keinen Mangelzustand erleidet. Nicht alle diätetischen Nahrungsmittel schmecken gut und bezüglich der Qualität gibt es auch erhebliche Unterschiede. Manche beinhalten Quellstoffe, so dass man kurz nach dem Verzehr ein lange anhaltendes Sättigungsgefühl erzielt, was davon abhalten soll, zwischendurch zu naschen und zu essen. Diätnahrung erhält man in der Apotheke, in Drogerien, im Reformhaus, in Supermärkten und natürlich auch im Internet.Der Nachteil an Diätnahrung ist sicher vor allem der, dass dabei keine langfristige Umstellung der Ernährung erfolgt. Diese jedoch ist auf Dauer erfolgsversprechender, wenn man gerne abnehmen möchte. Denn wer mithilfe von Diätnahrung das eine oder andere Kilo verliert und danach wieder in die alte Ernährungsform zurück verfällt, wird ziemlich sicher den so genannten Jo-Jo Effekt am eigenen Leib zu spüren bekommen. Eine Umstellung der Ernährung auf viel Obst und Gemüse, wenig Zucker und Kohlenhydrate, hochwertige Fette, dazu Nüsse, Sämereien und Körner sowie Hülsenfrüchte, keine Fertiggerichte, kein Fastfood und viel Sport bringt langfristig in der Regel am allermeisten.