Diätberatung - Essgewohnheiten umstellen

Wenn beim ewigen Kampf gegen die leidigen Fettpölsterchen so gar nichts helfen will, wäre es vielleicht eine interessante Alternative, mal eine Diätberatung in Anspruch zu nehmen. Diese umfasst im Normalfall ein oder mehrere Beratungsgespräche, dazu wird ein Ernährungsplan ausgearbeitet und natürlich auch ein Diätplan, möglicherweise sogar gleich mit den passenden Rezepten, erstellt.Meistens geht eine Diätberatung mit einer Ernährungsberatung Hand in Hand. Im Gespräch wird dann zudem genau analysiert, welches Essverhalten die Person, die abnehmen möchte, hat. Wo kann etwas geändert werden? Was gilt es sonst noch zu beachten, um gesund und dauerhaft abzunehmen? Wie kann man den gefürchteten Jo-Jo Effekt am Ende einer Diät am besten vermeiden? Wie gewöhnt man sich überhaupt ein anderes Essverhalten an? Und wie erkennt man, worin viele Kalorien enthalten sind und was kalorienarm ist? All das wird beim persönlichen Gespräch erörtert, so dass derjenige danach ein besseres Gefühl dafür bekommt, was er konkret an seiner Ernährung dauerhaft umstellen muss, um zum gewünschten Erfolg zu kommen.Weiterhin spricht man aber auch von einer Diätberatung, wenn eine Person nicht abnehmen will, sondern eine Nahrungsmittelunverträglichkeit hat oder aber unter einer Krankheit leidet. Dies könnte beispielsweise eine Laktoseunverträglichkeit sein. Auch bei Osteoporose, Diabetes, Krebs oder Bluthochdruck kann eine Diät, bei der auf bestimmte Lebensmittel verzichtet werden muss, sinnvoll sein. Dann gilt es, nach einer individuellen Beratung eine Analyse zu stellen und den Ernährungsplan entsprechend anzupassen.ist natürlich auch, ein Augenmerk darauf zu legen, wer diese Diätberatung durchführt, oftmals sind dies Ernährungsberater. Aber genau dann sollte man darauf achten, was für eine Ausbildung der Berater bzw. wie viel Erfahrung er hat und wo er arbeitet. Denn die Bezeichnung "Ernährungsberater" ist nicht geschützt. Ideal wäre ein Studium im entsprechenden Bereich, alternativ eine Ausbildung im Bereich Diätetik oder Ernährungswissenschaft. Auch regelmäßige Weiterbildungen sind wichtig, da sich gerade im Bereich Ernährung und Diät in den letzten Jahren immer wieder neue Erkenntnisse ergeben haben. In vielen Kliniken, in Kurhäusern, in Krankenhäusern oder anderen Einrichtungen sind Diät- und Ernährungsberater angestellt. Auch gibt es viele Arztpraxen, die mit Diätberatern zusammenarbeiten, manchmal kann man auch in Fitnesscentern, Reformhäusern oder Apotheken Kontakt zu Diätberatern bekommen.