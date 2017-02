Diät-Brille - Gewichtsverlust mit optischer Täuschung

Der leidige Kampf mit dem Gewicht, viele sind davon betroffen. Jeder möchte so schnell wie möglich von seinen überflüssigen Kilos befreit werden. Wer wünscht sich nicht, einfach so abzunehmen, ohne Kalorien zählen zu müssen oder Sport zu betreiben. Die Japaner, die sowieso schon durch ihre teils verrückten Ideen bekannt sind, haben eine Diätbrille auf den Markt gebracht. Sie versprechen, mit dieser einen Gewichtsverlust herbeiführen zu können. Entwickler der Diät-Brille sind Wissenschaftler aus Tokyo. Sie soll dem Träger der Brille das Essen unattraktiv machen oder größere Portionen vorgaukeln. Einerseits soll dem Diätwilligen das Essen nicht mehr schmecken, andererseits sollte er sich mit kleineren Portionen zufriedengeben. Das Ganze basiert auf einem Computersystem, das in die Brille integriert ist. Bislang gibt es 2 Systeme, die beim Abnehmen helfen sollen.Eine der Brillen verzerrt den Anblick des Essens so, dass der Träger weniger Appetit darauf hat. Dadurch isst er weniger. Die andere Brille lässt Nahrungsmittel größer Erscheinen, die Hand, die sie hält, bleibt jedoch gleich groß. Ziel dabei ist es, dem Esser den Eindruck zu vermitteln, dass er doppelt soviel gegessen hat, als er es in Wirklichkeit getan hat. In beiden dieser Diät-Brillen ist eine Kamera eingebaut. Ein anderer Trick, der beim Abnehmen helfen soll, ist der mit dem Aroma. Den Probanden wurde ein herkömmlicher Keks angeboten, die Raumluft allerdings mit Schoko- oder Erdbeeraroma versetzt. Bei den Tests fielen rund 80 % auf diesen Trick herein.Die Wissenschaftler sind dabei zu erforschen, wie sich der Mensch vom Computer manipulieren lässt. Die Studien, die bisher durchgeführt wurden, zeigten, dass die Testpersonen mehr aßen, wenn ein Keks kleiner erschien, als er wirklich ist. Im umgekehrten Fall waren es ca. 10 %. Sie haben weniger gegessen, weil das Nahrungsmittel größer erschien. Es sind weitere Tests geplant, bei denen untersucht wird, ob eine Diät-Brille tatsächlich einen Erfolg bei Diätwilligen erzielen kann.