PU ERH TEE

Der traditionelle Pu Erh Tee schenkt Energie und Harmonie

In den 1980er Jahren kam er bei uns auf, der Pu Erh Tee. Damals wie heute wird er als Fettkiller angepriesen und verkauft. Doch was ist dran an dem chinesischen Tee aus Yunnan?Die Geschichte des roten Tees kann bis 206 v. Chr. verfolgt werden. Dieser Tee stand bis zur Mao-Tse-Tung-Zeit nur der Oberschicht zur Verfügung. Somit hatte er den Stand, den früher noch Kaffee bei uns besaß.Den Tee gibt es als "sheng" und "shou" Tee zu kaufen. Sheng bedeutet unbehandelt und grün, shou hingegen gereift oder auch gekocht. Diese Bezeichnungen weisen auf die Verarbeitung des Tees hin. Da die Nachfrage sehr hoch ist, wird der Shou-Pu-Erh-Tee speziellen Behandlungen unterzogen, die in schneller reifen lassen.Wegen seiner gesundheitlichen Vorteile wird der Tee seit Jahrhunderten als Wunderwaffe angeboten. Viele Anhänger des Pu-Erh-Kults sagen ihm lebensverlängernde Wirkung zu und trinken täglich zwei bis drei Tassen des Sheng-Tees. Doch die Traditionelle Chinesische Medizin sagt ihm auch eine Wirkung bei Erkrankungen wie Diabetes, Herzinfarkten, Durchblutungsstörungen, Sehstörungen und Krebserkrankungen nach. Er soll des Weiteren den Blutdruck und den Cholesterinspiegel senken. Seine verdauungsfördernde Wirkung hat ihn dann zum Fettkiller gemacht. Dies wurde ihm wissenschaftlich noch nicht nachgewiesen, bekannt ist aber, dass er ölige und fettige Speisen leichter verdauen lässt. Daher wird er bei den Chinesen zu üppigen Festmahlen gereicht.Wegen seines hohen Koffeingehalts sollte der Pu Erh Tee in Maßen genossen und wie Kaffee behandelt werden. Das heißt, wer gerne Kaffee trinkt, sollte sich bewusst sein, dass auch der Tee eine zusätzliche Dosis an Koffein liefert.Durch die hohe Nachfrage geriet der Tee 1999 in die Kritik. Durch die hohe Produktion wurden zahlreiche Pflanzenschutzmittel beim Anbau eingesetzt. Diese sind zwar mittlerweile verboten und auch aus den Nährböden verschwunden. Wer aber auf Nummer sicher gehen möchte, kauft zertifizierte Tees mit europäischem Prüfstempel.