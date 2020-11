Der Geschmack des Südens

Die sonnenverwöhnte Südfrucht wächst am Baum und vermittelt uns beim Anblick dies einmalige fröhlich mediterrane Lebensgefühl. Je länger die Früchte am Baum hängen, desto mehr senkt sich der Säuregehalt während der Zuckergehalt ansteigt. Saftige und süße Früchte werden so geerntet. Orangen sind großartige Vitamin-C-Spender und gehören zu den Früchten die für ein gestärktes Immunsystem sorgen. Der Verzehr einer Orange deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C.Frisch gepresster Orangensaft ist sehr leicht verdaulich. Wer aber einen säureempfindlichen Magen hat, sollte mit dem Konsum von Orangensaft vorsichtiger sein. Gerade Zitrusfrüchte enthalten viele Fruchtsäuren, auf die magenempfindliche Personen sensibel reagieren können.Wegen seines hohen Vitamingehaltes ist der frisch gepresste Orangensaft bei Erkältungskrankheiten besonders wirksam. Das Fruchtfleisch enthält Bioflavonoide, die das Vitamin C vor der Oxidation schützen. Orangen sollten frisch und samt Fruchtfleisch verzehrt werden, um den Vitamin C Gehalt zu bewahren.Der regelmäßige Genuss der leckeren Südfrucht schützt vor Frühjahrsmüdigkeit und stärkt die Abwehrkräfte des Menschen. Der Nährwert einer Orange beträgt nur 42 kcal pro 100g und ist somit ideal für die figurbewusste Ernährung. Der Verzehr einer frischen Orange macht schnell satt und hat gegenüber einem Fruchtsaft weniger Kalorien. Fruchtsäfte enthalten viel Fruchtzucker, sind aber trotzdem hochwertiger, weil sie dem Körper wichtige Mineralien und Vitamine liefern.Die Orange gehört zur Gruppe der Zitrusfrüchte und ist eine Kreuzung zwischen Mandarine und Pampelmuse. Ursprünglich stammt sie aus dem asiatischen Bereich und ist erst im15. Jahrhundert dank der Portugiesen nach Europa gelangt.Heute ist Spanien der führende Produzent von Frischorangen. Ein Großteil der Ernte wird zu Saft und anderen Konzentraten verarbeitet. Wie immer kaufen Sie BIO Orangen, vermeiden Sie den Umgang mit Pestiziden insbesondere bei den Zitrusfrüchten.Quelle: Salvia sclarea