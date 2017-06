MARACUJA

Der exotisch erfrischende Geschmack der Passionsfrucht

Passionsfrüchte haben hierzulande das ganze Jahr über Saison. Schließlich werden sie in den Tropen und Subtropen angebaut. Ursprünglich stammt die Passionsfrucht aus Brasilien, Paraguay und Argentinien. Doch durch die Beliebtheit der Früchte wurde der kultivierte Anbau weiter ausgebreitet.Die Passionsfrucht ist die Frucht der Passionsblume. Diese gedeiht auch in unseren Breiten. Hier bildet sie jedoch nur im frühen Sommer die charakteristischen und anmutigen Blüten, aus denen dann die Früchte entstehen. Passionsblumen sind hierzulande vor allem auch wegen ihrer Schönheit als Zierpflanze beliebt. Es handelt sich um Kletterpflanzen, die sich mittels Ranken an Spalieren und anderen Rankhilfen entlang windet. Dabei können die Ranken eine Länge von bis zu zehn Metern erreichen. Die Blätter sind dunkelgrün und glatt. Die Blüten sind mehrfarbig. Grün, Lila und Weiß spielen hier eine große Rolle. Die Passionsblume bringt hühnereigroße Früchte hervor, bei denen es sich um Beeren handelt. Diese Passionsfrüchte sind braun-violett und werden runzlig, sobald sie ausgereift sind.Die Früchte verfügen über eine dicke Schale, die nicht verzehrt werden sollte. In der Schale sind vom eigentlichen Fruchtfleisch umgeben zahlreiche Kerne enthalten. Sie haben einen leicht säuerlichen Geschmack und sind sehr knackig. Dadurch eignen sie sich auch hervorragend zur Zubereitung verschiedene Süßspeisen.Beim Kauf sollte darauf geachtet werden, dass nur reife Früchte gekauft werden, da die Passionsfrucht sehr schlecht nachreift. Die Reife erkennt man an der braun-violetten Farbe, die bis ins Purpurne gehen kann. Wird sie bei Raumtemperatur aufbewahrt, sollte die Frucht schnell verzehrt werden, da sie nicht lange haltbar ist. Im Kühlschrank gelagert kann sie jedoch bis zu vier Wochen aufbewahrt werden.Durch den süßsauren Geschmack ist die Passionsfrucht vor allem in Süßspeisen sehr beliebt. Es gibt jedoch auch zahlreiche Säfte und andere Produkte, in denen die Passionsfrucht enthalten ist. Dazu zählen vorrangig Multivitaminsäfte. Um die Passionsfrucht frisch zu genießen, sollte sie mittig geteilt und anschließend ausgelöffelt werden.