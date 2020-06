REIS

Der Basmati Reis mit dem edlen exotischen Aroma

Der Basmati Reis gilt als edelste Reissorte auf der Welt. Sein Name bedeutet übersetzt "der Reis mit dem Duft" und durch sein typisches Aroma bekommt er eine individuelle und ganz eigene Note. Kultiviert wird dieser Reis im Norden von Indien, in den höheren Gebieten des Himalayas und ist als Hauptnahrungsmittel der Inder in jeder Küche zu finden. Dieser Langkornreis, das Korn hat eine schmale Form, ist in der exotischen Kochwelt für die vielen raffinierten Gerichte nicht mehr wegzudenken. Basmati Reis besticht durch seinen einzigartigen Duft, der sich schon beim Kochen im Raum verteilt und durch seinen nussigen Geschmack. Dieser Reis passt zu sehr vielen und auch sehr scharf gewürzten Gerichten. Wer ihn kennt und verzehrt hat, möchte auf diesen gesunden Genussfaktor und feine spezielle Beilage nicht mehr verzichten. Eine praktische Sache ist der vorproportionierte Reis im Kochbeutel. Eine Portion reicht für 2 Personen und ist eine sehr gute und bequeme Sache. Für die chinesische Küche eignet sich der "aromatische Duft Reis" ganz besonders. Er klebt beim Garen etwas zusammen und kann so sehr gut auch mit Stäbchen gegessen werden. Allerdings wird der Reis in der chinesischen Küche immer ohne Salz zubereitet.Hier geben die würzigen Soßen dem Reis, mal süß-sauer oder mal scharf, den Geschmack. Die Zubereitung von diesem Reis ist ganz einfach. 1 Tasse Reis in 2 Tassen kochendem Wasser einstreuen, etwas Salz und Margarine dazugeben und wenn das Wasser noch einmal gekocht hat, kann man den Herd ausstellen und lässt den Reis nur noch 15 Minuten quellen. Eine gute Geschmacksaufwertung bekommt der Basmati Reis, wenn man einige Knoblauchzehen, Zwiebeln, Lorbeerblätter und Nelken mit ins Kochwasser gibt. Es ist natürlich alles eine Geschmacksache und jedem selbst überlassen, wie man den Reis zubereitet. Informationen über den Nährwert und die Kalorien vom Basmati Reis findet man neben vielen sehr guten Rezepten vielfach im Internet.