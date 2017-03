Deftige Fleischgerichte

Fleischgerichte zählen zumindest bei den meisten Deutschen zu den beliebtesten Gerichten überhaupt. Fleisch schmeckt einfach gut, ist vielseitig zuzubereiten und man kann daraus genauso Blitz-Gerichte zaubern wie stundenlange Koch-Sessions damit veranstalten. Vergessen sollte man aber nicht, dass der Verzehr von zu viel Fleisch nicht der Gesundheit förderlich ist - man empfiehlt mittlerweile, Fleisch nur noch ein oder zweimal pro Woche auf den Speiseplan zu stellen und wenn, dann das Fleisch aus guter Qualität zu kaufen, idealerweise beim Metzger des Vertrauens oder aber aus Bio-Aufzucht.Durchaus ist es aber auch möglich, den Fleischkonsum zu reduzieren und dennoch regelmäßig in den Genuss zu kommen - nämlich, indem man die Menge des Fleischs pro Mahlzeit einfach minimiert, dafür aber ein Plus an Beilagen und Gemüse auf den Tisch stellt. Einfach zuzubereiten sind immer Fleischgerichte aus Hühnchen oder Putenfleisch - sie gehen nicht nur schnell, sondern das Fleisch wird auch so gut wie nie zäh, nimmt es einem also auch nicht übel, wenn es mal versehentlich etwas zu lange gebraten wurde. Ansonsten bleiben natürlich alternativ Rind- oder Kalbfleisch, Schweinefleisch oder zur Abwechslung auch mal Wild.Die beliebteste Fleischsorte in Deutschland ist aber nach wie vor das Schweinefleisch. Daraus lassen sich schließlich auch alle möglichen leckeren Speisen zaubern - egal, ob herzhaft, mediterran, exotisch mit Obst und egal, ob kurz gebraten, in Scheiben als Schnitzel oder am Stück als Braten. Für Fleischgerichte aus dem Wok wird meistens Hühner- oder Putenfleisch verwendet, ebenso gut geht aber je nach Rezept auch das Verwenden von Rind. Putenfleisch ist vom Geschmack her eher neutral und passt ohnehin hervorragend zu asiatischen Gerichten, zu Currys aber auch zu verschiedensten Gemüsesorten. Auch zu allen Reisgerichten ist Pute oder Hühnchen der perfekte Begleiter. Wenn es mal besonders schnell gehen muss, serviert man als Fleischgericht einfach kurz gebratene Schnitzel, die man nach Belieben mit Gemüse oder anderen Beilagen auf den Tisch stellt.