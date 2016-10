TEE

Das stärkende Geheimnis des Ginkgo

Das stärkende Geheimnis des GinkgoGinkgo gehört zu den Laubbäumen, die erst im Herbst ihre Blätter verlieren. Er kann das stattliche Alter von 1000 Jahren erreichen und sich dabei bis zu vierzig Meter in die Höhe recken.Anfangs wächst der Ginkgo schlank und gerade gen Himmel. Ab dem 25. Jahr jedoch werden seine Äste schwer und wachsen waagerecht weiter.Das gespaltene Blatt des Baumes ist fast allen bekannt und wird in der Naturheilkunde gerne für Logos genutzt.Der Ginkgo Baum ist anpassungsfähig. Dies ist auch der Grund, warum er die Eiszeit schon überlebte und in Hiroshima damals die zerstörerischen Brände überstand.Im asiatischen Raum wird der Ginkgotee seit Jahrtausenden geschätzt. Die Zubereitung erfolgt aus den Früchten, den Blättern und der Rinde. Die durchblutungsfördernde Wirkung der Heilpflanze kommt bei Erkrankungen wie Asthma, Bluthochdruck, Angina Pectoris, Impotenz zum Einsatz.Auch bei uns wird er zur Durchblutungsförderung getrunken. Die Wirkung des Tees ist hierzulande für die Verbesserung von Arteriosklerose, Gedächtnisstörungen, Schlaganfall, Alzheimer und Herzinfarktgefahr bekannt. Bei Frauen, die unter Venenschwäche leiden, kann Ginkgo den Blutfluss verbessern und somit die Venenzeichnung vermindern. Allerdings geht dies nicht von heut auf morgen. Ginkgo muss bei venösen Störungen langfristig angewendet werden, damit er seine volle Wirkung entfalten kann. Gerade nach Schwangerschaften leiden viele Frauen unter dicken Beinen und vollen Venen, die durch Ginkgo gelindert werden können. Aber auch berufstätige Frauen, die den ganzen Tag auf den Beinen sind, können von der Wirkung des Ginkgos profitieren.Der Geschmack des Tees ist gewöhnungsbedürftig. Da er nicht unbedingt mit Zucker getrunken werden sollte, ist es für viele schwer, in regelmäßig zu trinken. Wer ihn nicht mag, kann auf Medikamente auf Ginkgobasis zurückgreifen. Hier gibt es zahlreiche Produkte aus der Apotheke, der Drogerie oder im Internet bestellbar. Jedoch sollte auf die Dosierung geachtet werden. Produkte aus der Apotheke sind hoch dosiert und daher zu empfehlen. Diese Arzneiprodukte sind hoch dosiert und daher auch etwas hochpreisiger angesiedelt.