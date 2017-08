HOLUNDER

Das Gute kehrt zurück - einfache Holunderrezepte

Weltweit sind etwa 30 bis 40 Holunderarten bekannt, in Mitteleuropa gibt es drei heimische Arten. Blüten und Beeren wurden seit der Antike als natürliches Heilmittel verwendet. Auch heute schätzt man seine Blüten und Beeren wieder wegen des guten Geschmacks und des hohen Vitamingehaltes. In der Küche ist Holunder auf vielfältige Weise für schmackhafte Getränke und Speisen zu verwenden.Holundermilch bereitet man zu, indem man kalte Milch, in die man pro Tasse Flüssigkeit eine frische Holunderdolde gibt, zum Kochen bringt. Je nach Geschmack kann man eine Prise Ingwer, Zimt oder Vanille hinzufügen. Dann lässt man die Milch ziehen, seiht ab und süßt mit Honig.Für Holunderlimonade verrührt man den Saft von zwei Zitronen mit einer halben Tasse Wasser und einem gehäuften Esslöffel Zucker. In diese Mischung gibt man kopfüber Holunderblüten und lässt sie über Nacht darin ziehen. Am nächsten Tag gießt man alles durch ein Sieb und füllt den Saft mit einer Flasche Mineralwasser auf.Für Holunderküchle benötigt man eine halbe Tasse Milch, zwei Tassen Mehl, drei Esslöffel Zucker oder Honig, eine Prise Zimt, eine Prise Safran, zwei Eier, einen Schuss Bier und Holunderblütendolden. Alle Zutaten sind gut zu vermischen, dann werden die Holunderblüten in den Teig getaucht und in heissem Fett ausgebacken. Die Küchle bestreut man mit Zimt und reicht dazu Apfelmus.Um Holundermarmelade herzustellen, kocht man drei Kilo abgezupfte und gewaschene Beeren mit etwas Wasser weich. Die gekochten Beeren presst man durch ein Sieb und würzt je nach Geschmack mit Zimt oder Vanille. Von dem gewonnenen Saft mit Fruchtfleisch wiegt man 800 Gramm ab, die mit einem Pfund Gelierzucker vermischt und vier Minuten lang sprudelnd gekocht werden. Die heiße Marmelade sofort in Gläser füllen und fest verschließen.Im Winter lässt sich ein wohlschmeckender Holunderglühwein zubereiten, indem man einen Liter Holundersaft (selbst hergestellt und in Flaschen abgefüllt oder gekauft) mit einem Liter Rotwein, Zucker, Nelken, Zimt und abgeriebener Zitronenschale aufkocht und abseiht. Danach erneut kurz erhitzen und servieren.