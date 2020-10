Das besondere Essen?

Man stelle sich folgende Situation vor: Es ist ein wunderschöner, sternenklarer Abend, ein paar Tage zuvor hat man einen Menschen kennengelernt, der einem auf den ersten Blick als interessant erscheint und nun möchte man diesen beeindrucken, hat den Mann oder die Frau zu einem selbst zubereiteten Essen eingeladen. Natürlich, was serviert wird, ist noch unbekannt, der eingeladene Part soll sich überraschen lassen.Auch wenn Spaghetti Bolognese mit frischem Salat meist gut ankommt, wird man womöglich gewillt sein, etwas Besonderes auf den Tisch zu bekommen. Der Trend geht da nicht zuletzt in die Richtung asiatische Küche, oder allgemein überregionale Küche. Da die Chinesische Küche nicht selten aber scharf mit süß verbindet, was einen besonderen, extravaganten und natürlich sehr schmackhaften Genuss zu verursachen vermag, ist es kaum verwunderlich, dass dies sehr beliebt ist. Wie wäre es da beispielsweise mit Honigfleisch?Man stelle eine Marinade aus Honig, Chilisauce, Essig, Sojasauce, Salz und Pfeffer her, schneide 600 g Schweinefleisch in Würfel und lässt dieses ca. ein Stunde ziehen. Im Wok erhitzt man dann Sesamöl und brät die Fleischwürfel an. Wenn das Fleisch durchgebraten ist, nimmt man es aus dem Wok heraus und gart darin Gemüse, wie Paprika und Möhren und gibt Pilze, Ananas und Ingwer hinzu. Danach mischt man das Fleisch mit den restlichen Zutaten zusammen und serviert es mit Reis. Bei Kerzenlicht, geschmackvoller Dekoration und einem besonderen Essen, steht schließlich weder dem Glück, noch der Liebe etwas im Weg - zumindest wenn alle anderen Faktoren beim Herzensmann, oder der Herzensdame stimmig sind.