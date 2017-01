Curry - exotische Masalas

Curry ist eine Gewürzmischung, die sich aus insgesamt 12 - 36 unterschiedlichen Zutaten zusammensetzt. Meistens sind das Kurkuma, Pfeffer, Bockshornklee, Koriander, Kreuzkümmel, manchmal kommen auch Fenchel, Knoblauch, Paprikapulver oder Cayennepfeffer und viele andere Zutaten darin vor.Alles in allem ist Curry ein Pulver und die Farbe meistens gelblich, was vor allem am Kurkuma liegt. Die Zusammensetzung variiert stark von Land zu Land, so werden dem Gewürz in Indien gerne süße Komponenten wie Zimt untergemischt, in Sri Lanka röstet man die Zutaten vorher möglichst lange um den Geschmack zu intensivieren.In Europa hingegen schmeckt es wiederum ganz anders, nämlich meistens eher mild. Besonders bekannt ist das Currypulver in Verbindung mit einer Bratwurst: die Currywurst, die klassisch in Stücke geschnitten und dann mit Ketchup überzogen und mit Currypulver bestäubt serviert wird. In anderen Ländern wird Currypulver oft verwendet für Eintöpfe (auch deswegen nennt man manche Gerichte "Curry"), zu Hähnchengerichten, Krabben oder Schnitzel.Curry passt übrigens gut zu fruchtigen Soßen, beispielsweise im Hühnchensalat mit Ananas und Mandarinen, zu indischen Gerichten mit Bananen oder Aprikosen und harmoniert außerdem gut mit Kokosmilch. Besonders gut passt diese Gewürzmischung übrigens vor allem zu Reis. Damit Curry seinen Geschmack voll entfalten kann, sollte man ihn beim Zubereiten immer zuerst in etwas Fett ganz leicht andünsten aber nicht zu sehr, wenn es nämlich verbrennt, wird es bitter. Curry wurde im 18. Jahrhundert von den Engländern nach Europa gebracht.