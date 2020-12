Crodino - samtig bitteres Italien

Immer häufiger trifft man in Restaurants, Cafés und Bars beim Blick in die Getränkekarten auf den Namen Crodino - aber was genau verbirgt sich eigentlich dahinter? Eins vorweg: Crodino ist gänzlich alkoholfrei. Dennoch findet man ihn bei den Aperitifs oder auch mal bei den Cocktails. In Italien stellt Crodino eine Alternative zu anderen Aperitifs dar und ist dort auch allgemeinhin bekannt.Erst seit wenigen Jahren erfreut der Crodino auch hier bei uns in Deutschland größerer Beliebtheit, denn er stellt tatsächlich einen der wenigen antialkoholischen Aperitifs dar, was natürlich durchaus seine Vorteile hat. Crodino genießt man häufig im Sommer, idealerweise eisgekühlt und mit einer Scheibe Orange versehen. Seinen doch eher ureigenen Geschmack enthält der Crodino durch seine Zutaten und durch das Herstellungsverfahren. Er besteht nämlich aus einer Mischung aus verschiedenen Kräutern und Wurzeln, die vor der Zubereitung aufgegossen wurden. Wichtiger Bestandteil - daher kommt auch der eher etwas bittere und herbe Geschmack - sind, ähnlich wie bei Campari, die Verwendung von süßen und bitteren Orangenstückchen. Das Wasser, welches als Basis für Crodino verwendet wird, ist ebenfalls von hoher Qualität: Es handelt sich dabei um pures Quellwasser.Übrigens wird Crodino in Italien direkt im Ort Crodino hergestellt. Möglichkeiten, um Crodino zu servieren - mal abgehen vom Genuss pur und auf Eis - gibt es jede Menge. Er passt nämlich in diverse Longdrinks (die natürlich nicht zwingend antialkoholisch sein müssen) genauso gut sowie in sommerliche Smoothies oder Frucht-Drinks. Prima schmeckt beispielsweise ein Mix aus Wassermelone, Erdbeeren, Orangensaft, Zitronensaft und Crodino. Vor allem in Kombination mit verschiedenen Zitrusfrüchten macht Crodino sich geschmacklich hervorragend - was eben auch vor allem an seinem leicht orangigen Geschmack liegt. In jedem Fall ist Crodino gerade im Sommer ein Renner: lecker, antialkoholisch und so richtig erfrischend.