Cremiges Eis aus Lupinen

Was es nicht alles gibt... mag sich sicher der eine oder andere von uns denken, wenn er erfährt, dass es neuerdings im Handel Eis zu kaufen gibt, welches aus Süsslupinen hergestellt wird. Vor allem: Wozu soll das gut sein? Eis macht man doch mit Sahne oder Milch.?Prinzipiell stimmt das ja, aber immerhin gibt es nicht wenige, die gegen Milchprodukte allergisch sind beispielsweise wegen einer Laktoseintoleranz auf Milchprodukte verzichten müssen. Außerdem ernähren sich zunehmend mehr Menschen ohne tierische Produkte, nämlich vegan. Ganz davon abgesehen, dass Milch oder Sahne in größeren Mengen nicht unbedingt als besonders gesund einzustufen ist. Daher wird immer wieder nach Alternativen gesucht, die zum einen gut schmecken und zum anderen eine Eis-ähnliche Konsistenz ermöglichen. Und das ist gar nicht so einfach. Speiseeis, gerade Vanille oder Schokolade soll schließlich nicht nur geschmacklich passen sondern auch möglichst cremig sein.Mit dem neuen Lupinen-Eis ist dies erstaunlich gut gelungen. Das Eis schmeckt wunderbar und auch die Konsistenz lässt keine Wünsche offen. Süsslupinen eignen sich tatsächlich hervorragend für Lebensmittel, die rein pflanzlich sein sollen. Die Produkte sind völlig ohne Cholesterin, glutenfrei und wenn die Lupinen aus Deutschland stammen, sogar gentechnikfrei. Da es nebenbei auch Rapsöl enthält ist es womöglich sogar gesünder als das Pendant mit tierischen Produkten. Ohnehin scheint es so, dass Lebensmittel die aus Lupinen hergestellt werden, in Zukunft immer häufiger im Handel vorzufinden sein werden.