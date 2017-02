Cracker - kleiner Snack

Cracker, darunter versteht man dünnes und krosses, salziges Gebäck. Gereicht werden Cracker meist zu Bier oder Wein, sie passen zum Käsebuffet und es gibt im Handel zahlreiche Sorten. Manche enthalten Käse oder Kräuter, es gibt sie mit Sesam oder scharf, ganz nach Geschmack. Auf jeden Fall kann man Cracker genauso wie Salzstengel oder Chips prima nebenher essen; sie eignen sich auch perfekt in Kombination mit einem Dip. Zum Beispiel indem man etwas Quark mit Sahne geschmeidig rührt, Knoblauch und verschiedene Gewürze hinzufügt, alternativ Tomatenmark oder Paprikapulver dazu gibt - fertig ist der Dip für den gemütlichen Fernsehabend.Cracker schmecken auch ausgesprochen lecker, wenn man sie mit Kräuterfrischkäse bestreicht oder, wenn es für ein Buffet sein soll, liebevoll belegt. Dann sind sie nicht nur geschmacklich, sondern auch optisch ein Leckerbissen. Mithilfe einer Spritztülle gibt man Kräuterquark dekorativ in die Mitte, setzt eine Gurkenscheibe und eine halbierte Cocktailtomate oben drauf. Oder man bestreicht sie dünn mit Frischkäse natur und arrangiert Räucherlachs darauf. Oder, oder, oder.. der Phantasie sind hier fast keine Grenzen gesetzt! Auf diese Art lassen sich mit Crackern hübsche Canapees bereiten, die bei allen Gästen gut ankommen.Wer spontan Besuch bekommt, muss im Prinzip nur ein oder 2 Dips zubereiten, ein paar Cracker dazustellen, fertig ist das Fingerfood, von dem sich jeder nach Herzenslust bedienen kann. Entstanden sind Cracker übrigens aus Hartkeksen und Zwieback, haltbar sind sie, da sie wenig bis gar keine Feuchtigkeit enthalten, ziemlich lange. Es sei denn, man bewahrt sie in einer geöffneten Packung auf und verpasst es, diese wieder zu verschließen. Dann werden die Cracker nämlich unangenehm weich und schmecken nicht mehr wirklich gut.