Cordon Bleu - für Fleischfreunde

Unter Cordon bleu versteht man ein paniertes Kalbsschnitzel, welches klassisch mit Käse und Schinken gefüllt wird. Entweder man gibt diese Fülle zwischen zwei ganz dünne Fleischscheiben oder man schneidet in eine etwas dickere Scheibe einfach eine Tasche, so dass die Fülle hineingegeben werden kann. Damit alles beim Braten in der Pfanne zusammenhält, kann man Cordon bleu mit einem speziell im Handel erhältlichen Faden zusammennähen. Dieser muss natürlich vor dem Verzehr entfernt werden. Alternativ geht es aber auch mit Rouladennadeln oder Zahnstochern.Als Käsesorten eignen sich vor allem eher herzhaftere Sorten wie Emmentaler, Raclettekäse oder auch Appenzeller. Auf jeden Fall sorgt der beim Braten schmelzende Käse im Inneren des Fleischs für den ganz typischen, vor allem aber herzhaften Geschmack des Gerichts. Es entspricht zwar dem Original, man muss aber für ein leckeres Cordon Bleu nicht zwingend Kalbfleisch verwenden - Schweine- oder Putenfleisch ist als Ersatz ebenso gut denkbar. Nach dem Füllen und Verschließen muss das Fleischstück nur noch paniert werden - das geht ganz einfach wie folgt: benötigt werden 3 Teller, im ersten werden 1-2 Eier mit etwas Wasser gut verquirlt, in den zweiten gibt man Mehl und in den dritten die Semmelbrösel, die man mit etwas Salz und Pfeffer würzt.Anstelle der Semmelbrösel kann die Panade auch Parmesan, gehackte Mandeln, zerkleinerte Cornflakes o.ä. beinhalten. Zuerst wird das Fleisch im Mehl, dann im Ei gewendet und als letztes mit den Semmelbröseln paniert. Dann, wie jedes andere Schnitzel auch, in der Pfanne in ausreichend Fett braten. Das Fett sollte aber möglichst heiß sein, da sich die Panade sonst mit dem kalten Fett zu sehr vollsaugt. Zu Cordon bleu passen Kartoffelsalat, Pommes frites - eigentlich so ziemlich alles, was aus Kartoffeln hergestellt wird. Man kann aber zum Beispiel auch Nudeln mit Soße dazu reichen und etwas Gemüse ist auch ein netter Begleiter zum Cordon bleu.